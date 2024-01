Bivši nogometaš (46) pronađen mrtav u grmlju, njegova životna priča sve je iznenadila

Tužna vijest pogodila je svijet nogometa. U 46. godini života mrtav je pronađen nekadašnji reprezentativac Australije Stephen Laybutt.

Laybatu se od petka gubi svaki trag, a posljednji put ga je kamera vidjela dok je nosio smeđu torbu nepoznatog sadržaja. Policijsko izvješće kaže da ništa ne ukazuje na sumnjivu smrt. Ono što je bizarno je to da je pronađen u grmlju.

Steven Laybat igrao je kao stoper od 1995. do 2010. za brojne klubove u domovini, te Feyenoord i Gent u Europi. Za australsku reprezentaciju nastupio je 15 puta, postigao je jedan gol i osvojio Oceanian Nations Cup 2000. i 2004. godine.

Everyone at Football Australia and the Socceroos are deeply saddened to learn of the passing of Socceroo cap no. 444, Stephen Laybutt.

VALE

— Subway Socceroos (@Socceroos) January 15, 2024