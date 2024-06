Bivši najveći talent Jugoslavije kupa se u bačvi: Strahuje od gladi, mirovina mu 128 eura

Koliko je život brojnim sportašima težak nakon karijere vidjeli smo mnogo puta. Mnogi su prokockali sve, nekima su loša ulaganja koštala svega što su imali, ali i brojni su imali velikih problema sa zdravljem.

Jedan od takvih je Miroslav Živković nekad najveći nogometni talent bivše države. U svojoj bolnoj priči u rodnoj Srbiji, Živković je otkrio da je pogođen rijetkim metaboličkim poremećajem, u borbi s bolešću koja se zove porfirija. Uz sve to živi u siromaštvu, a jedini izvor prihoda mu je minimalna mirovina koju prima.

Bio je i reprezentativac Jugoslavije u mlađim dobnim uzrastima, a iz tih godina pamti nastup za kadetsku reprezentaciju 1985. godine na legendarnom londonskom Wembleyju, kada je pred 100 tisuća ljudi zaigrao uoči utakmice Manchester United – Everton u tadašnjem finalu kup natjecanja.

🔔Današnji rođendandžija je : Miroslav Živković 🎂 Rođen : 20.februara 1970 u Novi Sad 🏙

Danas puni 51. godinu 💪🌟





👉… Objavljuje Fudbal:Sp,Ep,kroz istoriju-navijači/ce u Subota, 20. veljače 2021.

Sve je izgubio

“Živim od svoje sramne penzije od 15.000 dinara (128 eura, op.), što mislim da je sramno za egzistiranje vrhunskog sportaša kakav sam bio. Supruga je našla posao, radi, egzistiramo od njene plaće i moje penzije. Živimo sa životinjama, kad god se nađemo oko njih pomažemo im, bili smo aktivni i u udrugama. Bio sam umjetnički fotograf zajedno sa suprugom, sve sam slikao što bih vidio, imao sam more izložbi po Beogradu, inozemstvima, dobivao sam puno pohvala, osvajao sam mnoge nagrade”, rekao je Živković u razgovoru za Radio Beograd.









Koliki je bio talent tog mladog igrača Vojvodine najbolje govori što su o njemu pričali stručnjaci. Ilija Pantelić (bivši igrač OM i PSG-a te Vojvodine) rekao je da će on biti novi Maradona, a legendarni Sir Bobby Chartlon vidjevši ga tad na Wembleyu rekao je da se takav igrač rađa jednom u stoljeću.

Ipak, sav taj talent nikada nije ispunjen. Nogomet i pretjerana posvećenost treningu uveli su ga u probleme, preforsirao se, kaže da su mu štetu nanijeli i odlasci u saune, a što ga točno prati, Živković je otkrio nakon odlaska u SAD. Osim po bivšoj Jugoslaviji igrao je u Grčkoj, ali nikada u vrhunskim klubovima.

“Iz cijele te priče po Srbiji i Grčkoj, nemogućnosti i neznanja da pronađu pravi uzrok moje bolesti, a bilo mi je sve gore i gore, završavam u Americi, na jedvite jade sam skupio 12.000 dolara i otišao kod tada poznatog Rajka Medenice, koji je bio okarakteriziran kao čovjek koji je imao neke genijalnosti u sebi, ali je liječio čudnim metodama. I zbog toga sam imao još teži način kako bih mogao skupiti novac, a samo mi je on obećao da će mi pomoći. I odem u njihovu čuvenu bolnicu u Južnu Karolinu i otkriju mi da bolujem od porfirije, metaboličkog poremećaja i da mi je zaista život ugrožen”, rekao je bivši nogometaš.

Dotaknuo se i bolesti: “Nažalost, bolest me toliko onemogućila pa veliki dio dana provodim u krevetu, jako malo mogu hodati i otići negdje. Odvezem suprugu do samoposluge, ona kupi, nosi vrećice. Otišli smo u Irig, 30 kilometara udaljen od Novog Sada i živimo u jako teškim uvjetima. Nemam ni kade, tuša, kupam se u bačvi, kuća je nezavršena, opasana je ciglom, ništa nije obojano… Ukrali su nam stvari koje su nam ljudi kupovali.”

Bio je prvak Jugoslavije s Vojvodinom, proglašen je najboljim mladim igračem Europe, nastupa je za sve mlade selekcije Jugoslavije, ali bolest ga je zaustavila na putu do puno veće karijere.

Na kraju izvukao je poruku za mlade: “Pouka mi je bila da ne vjerujem u ljude, da ne volim ljude, koje inače volim. Žao mi je zbog toga, ali moja situacija gledajući smrti u oči me dovodi do toga, milijun ljudi me je izdalo, prijatelja, lažnih prijatelja, svima koji se tobože predstavljaju kao prijatelji, a kad treba, nigdje ih nema. Nitko da mi kupi taj lijek somatostatin u Americi, koji je deficitaran, a to je injekcija koju moram koristiti, bez nje padam u delirije, kome, u nesvijest, to je jako ružna slika, bio sam zabrinut i kada sam došao pričati s vama, htio sam reći da prekinete snimanje, jer ćete i sami vidjeti koliko su to ružne stvari kad mi se dogodi napad. Dobijem nagone za povraćanjem, padam…”