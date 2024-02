Bivši Modrićev suigrač otkrio zašto nije uspio: ‘Volio sam sam dobro pojesti i popiti’

Nogomet je postao igra u kojoj više nema onog “vica” , poteza kakvih viđamo od urođenih majstora ove igre. Sve se svodi na brzinu i taktiku. Jedan od posljednjih majstora ove igre bio je Eden Hazard.

Belgijanac je u svojim najboljim danima bio najbolji igrač Premier lige i jedan od najboljih na svijetu. Belgiju je odveo do bronce u Rusiji, a onda je 2019. došao u Real.

Očekivalo se da će biti nasljednik Cristiana Ronalda, ali ozljede i njegova lijenost su ga pretvorili u najveći promašaj kraljevskog kluba. Sada već umirovljeni nogometaš ispričao je svoju stranu priče.

Izgubio motiv

“Možda sam trebao više trenirati. Imao sam i nezgodne ozljede u krivo vrijeme. Operacije, bol, forsirao sam se kad sam se vraćao. Onda je stigao Carlo Ancelotti. Dobro sam igrao na pripremama, ali moje tijelo nije dozvoljavalo više. Boljelo me, ozljede su se nizale” govori za slavni francuski L’Eqiupe.

Zatim dodaje: “Izgubio sam mjesto u momčadi, onda sam izgubio samopouzdanje pa i volju. Ljudi se svaki dan bore, nemam se pravo žaliti i govoriti da život nije pošten. Boljelo me, a na kraju sam to koristio kao izgovor. Nisam pao u depresiju, ali nije mi se više dalo, nisam imao energije ni snage. Žao mi je što sam razočarao navijače Reala, bili su puni nade kad sam stigao. Želio bih im se ispričati i reći im da me tijelo izdalo, da nisam više mogao.”









Za kraj je rekao: “Nakon transfera iz Chelseaja rekao sam si da je ovo vjerojatno zadnje ljeto u kojem ću odmarati. Zapustio sam se. Roštilj, crveno vino… Nisam pazio što jedem, ali nije ni da sam jeo hamburgere svaki dan. Hedonist sam, volim dobro pojesti i popiti u društvu prijatelja. Dijete su glupost, one ne pomažu. Druga je stvar ako želite igrati do 40, ali ja sam znao da nisam takav. U mom frižideru uvijek je bilo šampanjca.”