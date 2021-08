BIVŠI KGB-OVAC I ŠVERCER POKUŠAVA ‘MINIRATI’ DINAMO! Obogatio se krijumčarenjem cigareta, a sad radi totalni kaos…

“Nikad me ne pitajte kako sam zaradio prvi milijun”. Čuvena izjava o porijeklu imovine, bogatstva. U slučaju Rusa, pa i prva – milijarda. Jedan od takvih je i gazda Sheriffa, protivnika Dinama u posljednjoj stepenici za Ligu prvaka…

Naime, 58-godišnji Viktor Gusan bivši je časnik KGB-a, a to je definitivno – otvorila sva vrata. Danas je toliko bogat da kontrolira bogatstvo u tom dijelu Moldavije, a čak je toliko moćan da je izdvojio uz pomoć proruskih separatista tad dio područja od države, ali srećom po Moldavce – to nitko ne priznaje.

No, vratimo se bogatstvu tog ruskog tajkuna. Gusan je tvrtku, sa svojim partnerima, osnovao nakon dvogodišnjeg rata, koji se na tom prostoru vodio 1990. i 1991. godine. Kao i Hrvatskoj kada su nastajali prvi tajkuni u mračno doba privatizacije, tako je i Gusan najlakše okrenuo bogatstvo švercom u tom razdoblju.

Govori se da se obogatio krijumčarenjem, na ilegalnoj trgovini cigaretama, alkoholom i hranom. Kao najveći poslodavac na tom području, tvrtka „Šerif” posjeduje super-markete, benzinske postaje, fitness-centre, destileriju konjaka i jednu od dvije tv-mreže u regiji.

Viktor Gusan, a former KGB officer and a Transdniester tycoon, has Ukrainian citizenship as well as land and property ownership in Kyiv and Odesa, @cxemu reported. https://t.co/5j7eCPLbhf pic.twitter.com/A0IhgDYZ7J

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) February 24, 2020