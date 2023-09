Bivši kapetan Hajduka oštar: ‘Opet luzerski mentalitet, sramota nakon svega što su napravili’

Nogometaši Hajduka novim su porazom tj. drugim zaredom dodatno zabrinuli svoje navijače. Nakon početne euforije i bodovnih ‘plus osam’ ispred Dinama, sada su na samo ‘plus dva’ od Rijeke i Dinama, a zagrebačka momčad ima utakmicu manje.

Igrom Hajduka razočarani su navijači, a među njima i bivši kapetan kluba Hrvoje Vejić koji je dao komentar za Dalmatinski portal te bio poprilično bijesan:

“Rezime bi bio – prvo poluvrijeme smo bili loši, a drugo smo dosta pali. Do poluvremena je Gorica već preuzela posjed, osjetivši da Hajduk ne može hodati doslovno.”





Od euforije do tuge

“Neobjašnjivo… Povlačimo se u niski blok i čekamo neku tranziciju. Ako je to planski, da zatvorimo utakmicu i pokušamo je riješiti kroz neku brzu tranziciju, to je potpuno pogrešna odluka ako su ti u igri Livaja i Čuić naprijed, jer jednostavno ne mogu to odraditi.

A ako nije planski, nego tzv. podsvjesno povlačenje, onda je još gore, jer govori o karakteru ovih momaka, koji sigurno nije pobjednički, jer protiv ovakvih protivnika Hajduk mora igrati na još jedan gol, sve ostalo je teški luzerski mentalitet. Nećete tako ništa osvojiti. ”

Ljut je bio i na izlike: “I onda slušam, vozeći se, na radiju, bilo je vruće, teren nije bio baš najbolji i mislim se: “Ma koga vi da oprostite je*ete…” Sramotna partija naših, baš sramotna u ovom trenutku, kojom smo pokvarili sve dobro što se napravilo prvih pet kola. ”

Za kraj je dodao: “Ali za kraj ću citirati jednog mog prijatelja koji voli reći: bilo je puno gorih situacija, pa se nismo izvukli.”