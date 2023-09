Bivši izbornik Srbije ponižavao Zrinjski, prisjele mu riječi na televiziji

Mostarski Zrinjski imao je fantastičnu večer na početku puta u svojoj skupini u Konferencijskoj ligi, s dolaskom do domaćih 4:3 protiv nizozemskog AZ-a nakon što je na poluvremenu bilo 3:0 za goste, a upravo na poluvremenu, svojim riječima kojima je ponižavao Zrinjski odjeknuo je Dick Advocaat, iskusni nizozemski trener, svojedobno i izbornik reprezentacije Srbije.

Danas nogometni analitičar, 75-godišnji Nizozemac je na televiziji komentirao nastup Zrinjskog u prvih 45 minuta, a u raspravi o utakmici na Redditu, jedan navijač parafrazirao je njegove riječi.

“Ne znam zašto se ovakvim momčadima pušta da igraju u Europi”, bio je Advocaatov istup kako ga je prenio navijač, a s obzirom na to kako se sve okrenulo, iskusnom treneru su u nastavku utakmice prisjele riječi o mostarskoj momčadi koju s klupe vodi Krunoslav Rendulić.

🗣️🇳🇱 Dutch manager and pundit Dick Advocaat made the following statement at halftime while AZ Alkmaar were 3-0 up against Zrinjski Mostar:

“It’s incomprehensible that such teams are allowed to play in European football.”

🇧🇦Zrinjski would go on to win 4-3.#ConferenceLeague pic.twitter.com/3sqglNv4O3

— Selekcija (@SelekcijaBa) September 22, 2023