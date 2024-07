Bivši izbornik Srbije oglasio se o dolasku Rakitića: Evo što je poručio ‘mlađem bratu’

Autor: I.L.

Dolazak Ivana Rakitića u Hajduk glavna je sportska tema ne samo u Hrvatskoj nego i šite. Što je i sasvim normalno jer radi se o legendi Seville i Barcelone, a njegov dolazak u Hajduk itekako će probuditi interes za HNL.

Rakitić je u nedjelju u poslijepodnevnim satima stigao u Split, a onda je uslijedio spektakl. Trenutak kada je Ivan Rakitić izašao pred navijače Hajduka za njih je bio posebno emotivan, a dočekale su ga tisuće navijača.

Brojni nogometaši poslali su poruku Rakitiću nakon dolaska u Hajduk, a među njima je i Mladen Krstajić (50). “Brate, konačno si svoj na svome. Sretno”, napisao je Krstajić na Instagramu. Krstajić je Rakitića upoznao u Schalkeu, gdje je kao branič igrao od 2004. do 2009. Rakitić je ondje bio od 2007. do 2011. godine.

Veliko prijateljstvo

Njih dvojica veliki su prijatelji: “Bio sam mu kao stariji brat, došao je dvije godine poslije mene iz Basela. Bio je mlad, imao je 19 godina. Odrastao je u Švicarskoj, uzeo njihovu kulturu, ali ima naš mentalitet. Voli druženje, našu glazbu. Običan dečko koji je napravio svjetsku karijeru. On je jednostavan, prirodan, ako može pomoći, napravit će to. Upoznao sam mu cijelu obitelj, to je sve proizašlo iz kuće.”

Dvojac je bio i na koncertu srpskog trubofolk pjevača Mile Kitića: “Bilo je to poslije utakmice sa Stuttgartom, a u srijedu smo trebali igrati protiv Rosenborga za prolaz dalje u Ligi prvaka. Tu subotu Rakitić i ja odemo na koncert Mile Kitića u Duisburg, a u dva ujutro sam vidio da nas je netko fotografirao. Rakitić mi govori da umišljam, ali dobro.”

Priča nije imala sretan kraj za njih dvojicu: “Nas je netko od naših ljudi slikao i od Bilda uzeo nekoliko stotina eura. Sljedeću utakmicu u Ligi prvaka nismo igrali ni ja ni Rakitić. Bili smo kažnjeni i ostali smo bez ozbiljne premije, a dobra je stvar što smo prošli dalje” prisjetio se Krstajić.