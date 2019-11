BIVŠI IGRAČ MILANA STEFAN SIMIĆ NAKON DERBIJA: ‘Mrzim igrati protiv Brune Petkovića’

Autor: Dnevno.HR

Trener Dinama Nenad Bjelica nije krio razočarenje, ako to možemo tako nazvati, nakon dvoboja u kojem su modri dominirali dominirali no nisu uspjeli uzeti puni plijen i odmaknuti Hajduku na sedam bodova.

“To je tako kad ne iskorištiš svoje prilike, ništa ih manje nismo imali nego protiv Rijeke. Hajduk nije imao nijednu polušansu i uzeli su bod. Čestitam dečkima na volji, nažalost nije stigla nagrada. Zadovoljan sam prikazanim, iako smo primili taj gol krajem prvog poluvremena. Drugo poluvrijeme smo bili bolji, redali šanse, i nismo uspjeli” – rekao je Bjelica.

Dinamo u utorak očekuje dvoboj Lige prvaka protiv Atalante na San Siru. Bjelica je pohvalio svoju najubojitiju vedetu Brunu Petkovića, koji je opet briljirao igrom i potezima.





“Napravio je sve kao i Messi, i na tome mu treba čestitati. Bila je ogromna želja pobijediti, ipak je to Hajduk. Najvažnije je da nitko nije ozlijeđen i da će Petković biti spreman za utorak” – zaključio je Bjelica.

Bivšeg nogometaša Milana adanas člana Hajduka, Stefana Simića novinari su upitali koliko je Petković napredovao kao nogometaš u odnosu na talijanske dane.

“Nije napredovao, Bruno je uvijek bio ovakav fantastičan igrač. Sad to dolazi na vidjelo. Jedino tamo možda nije imao toliko sreću, nisu mu pružili priliku da to pokaže. Ovdje mislim da je našao klub i prostor koji mu to dozvoljava. Za vas je to nešto novo, za mene nije”, rekao je Simić pa se prebacio na Brunine nogometne dosege.

“Igra u Dinamu, drag mi je, mislim da je fenomenalan. Jučer smo se dopisivali, mrzim igrati protiv njega pošto je top napadač. Borba, nije lako. Nadam se da je ovo bio naš zadnji derbi, da će Petko negdje otići negdje u zimu i pokazati gdje su mu granice.”

