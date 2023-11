Bivši igrač Hajduka se čudi što to rade u BiH: ‘Bogami, mnogima se treba zahvaliti’

Autor: Ivor Krapac

Veliki i težak pad reprezentacije BiH je bolna tema u hrvatskom susjedstvu, a nje se dotaknuo i jedan bivši reprezentativac, Avdija Vršajević, kojeg na hrvatskoj nogometnoj sceni pamtimo u dresu Hajduka. Kao i mnogi drugi, i Vršajević se čudi što se potonulo toliko duboko da se gubi s 4:1 u Luksemburgu, a navijači pritom divljaju bacajući baklje u teren dok utakmica traje.

U pričama na svojem profilu na Instagramu, Vršajević je sugerirao da treba napraviti rez.





“Treba vremena i rada, a bogami, i zahvaliti se mnogima”, napisao je u svojoj objavi nakon što se dogodio debakl u Luksemburgu.

Vrijeme i rad sada za reprezentaciju BiH predstoje u dolazećem razdoblju, prije početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo kojem su 2026. domaćini SAD, Kanada i Meksiko.

Puno dvojbi

Čišćenja bi moglo biti u igračkom kadru, a treba vidjeti i hoće li se Srbin Savo Milošević zadržati na klupi na koju je došao nedavno.

Pritom treba vidjeti i što će se dogoditi s Edinom Džekom, glavnom zvijezdom BiH. Džeko ima već 37 godina, a nedavno, bivši reprezentativac BiH Elvir Baljić je za Tivibu Spor u Turskoj rekao kako glavna zvijezda BiH osjeća da joj se bliži kraj puta u reprezentaciji.

Vršajević je upozorio na tešku situaciju s obzirom na to da se potonulo u odnosu na njegove igračke dane u reprezentaciji, a iz njih se najviše pamti odlazak na Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu.









Bilo je to u razdoblju u kojem je igrao za Hajduk, s boravkom na Poljudu od 2012. do ’15. godine, a danas su za reprezentaciju BiH vremena puno tamnija. Vršajević je svoj put u dresu reprezentacije BiH imao od 2012. do ’17., a kao i mnogi drugi navijači u hrvatskom susjedstvu, sada se čudi koliko se nisko palo.