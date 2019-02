Bivši hrvatski izbornik dobio ‘kanticu’ nakon poraza protiv – hrvatskog trenera! Vraća li se ‘Super Slav’ u Englesku?

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić više nije trener Al Ittihada, objavili su iz saudijskog kluba. Bilić tako odlazi nakon samo pet mjeseci, a zamijeniti će ga Čileanac Jose Luis Sierra.

Bilić i njegov klub bili su u sjajnoj formi u siječnju, a on je čak i dobio nagradu za trenera mjeseca. Imali su čak pet pobjeda u šest utakmica, no presudili su mu jako loši rezultati u veljači i u konačnici poraz od Al Hilala (0-2) kojeg vodi Zoran Mamić.

U zadnje tri utakmice je dva puta odigrao neriješeno i jednom izgubio, što je bilo dovoljno da mu vlasnici uruče otkaz. Super Slav je u klub došao krajem rujna zajedno sa svojim pomoćnicima, a kao glavni cilj mu je bio da izbori ostanak u ligi, no i nakon pet mjeseci Al Ittihad je duboko u zoni ispadanja s osam bodova manje od pozicije koja osigurava ostanak.

Iz kluba odlaze i Aljoša Asanović, Dean Računica, Marijo Tot, Frano Leko, Danilo Butorović, Tonči Gabrić i Ivo Katušić, koji su bili njegovi pomoćnici. Ugovor je potpisao do 2021. i jamčio mu je tri milijuna eura po sezoni, no izdržao je na kraju pet mjeseci.

