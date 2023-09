Bivši HNL igrač šokirao Srbiju jednim detaljem u slavlju: ‘Taj terorist je ubijao Srbe’

Na početku novog tjedna, na europskim nogometnim terenima i dalje su u fokusu utakmice kvalifikacija za Euro kojem je dogodine domaćin Njemačka, s napetim dvobojima koji se nižu iz dana u dan.

Jedan takav odigran je jučer navečer u Tirani. Domaća Albanija je s 2:0 svladala Poljsku, a drugi gol na utakmici, s proslavom koja je izazvala pozornost, zabio je 25-godišnji napadač Mirlind Daku, donedavno u SuperSport HNL-u u dresu Osijeka, sada u ruskom Rubinu iz Kazanja.

Daku je bio strijelac za 2:0 u 62. minuti, a nakon toga je u slavlju pokazao tetovažu kojim se slavi Agim Ramadani, bivši zapovjednik 138. brigade Oslobodilačke vojske Kosova, poznat i po nadimku Katana.

Jedna objava na Twitteru, danas X-u, pohvalila je Ramadanija zbog tetovaže koju je pokazao u slavlju.

“138. brigada, Katana. Mirlind Daku tetovažom pokazuje nacionalnog junaka OVK-a, Agima Ramadanija”, piše u toj objavi.

