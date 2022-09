BIVŠI DINAMOVAC NAHVALIO ZVEZDU: ‘Imaju dva poraza, ali su puno bolji nego što su pokazali’

Iako traju reprezentativne obaveze u kojima je protagonist naše priče napravio podvig sa svojom Bosnom i Hercegovinom te se plasirao u prvu grupu Lige nacija, bivšeg igrača Dinama, a trenutno Ferencvaroša, očekuje nastup protiv Crvene zvezde u Europa Ligi.

Amer Gojak je Zagreb zamijenio Budimpeštom prije manje od mjesec dana za milijun eura i odlično se snašao u novoj sredini, gdje predstavnik Mađarske, isto kao i reprezentacija, ostvaruje odlične rezultate.

Naime, Mađarska je prva u svojoj ‘skupini smrti’ Lige nacija, iz koje je ispala Engleska, a u leđa joj gledaju Italija i Njemačka, dok Ferencvaroš predvodi grupu H Europa lige nakon dvije pobjede nad Monacom i Trabzonsporom, a Crvena zvezda je zadnja bez bodova i dočekuje baš Gojakov klub na Marakani za manje od dva tjedna.

Bolji nego što su pokazali

Pred utakmice sa Zvezdom bivši igrač Olimpika iz Sarajeva, Torina i Dinama pred utakmicu protiv Zvezde izjavio:

“Jedno je sigurno, ići ćemo na pobjedu u obje utakmice. Naravno, sve je moguće u grupnoj fazi. Crvena zvezda je doživjela dva poraza do sada, ali je mnogo bolji tim od onoga što je pokazala. Čekaju nas dva ekstremno teška meča”, izjavio je Gojak za mađarske medije.

Inače prelazak Gojaka iz Dinama u Ferencvaroš bio je pomalo iznenađujuć pošto je reprezentativac BiH dobro iskoristio minutažu koju mu je davao Čačić, ali očito više nije bilo mjesta za njega u svlačionici Modrih.

