BIVŠI DINAMOVAC NA PRISLINOM ODMORU! Zbog ozljede zamijenjen već na poluvremenu

Nekadašnji član zagrebačkog Dinama, a trenutno suigrač Joška Gvardiola u Red Bull Leipzig i reprezentativac španjolske Dani Olmo, neće po dobrom pamtiti pobjedu njegove momčadi protiv Stuttgarta.

Red Bull je slavio 2:1, a Olmo je morao ostati u svlačionici već na poluvremenu, da bi se poslije saznalo kako će Dani izbivati s terena par tjedana, javljaju njemački mediji.

Inače u pobjedi Red Bull Leipziga hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol skrivio je najstrožu kaznu pa možemo zaključiti kako oba bivša dinamovca nisu imali svoj dan, ali je barem njihov klub pobijedio.

Prisilan odmor

Kako se saznaje iz RB Leipziga, Dani je doživio rupturu bedrenog mišića i slijedi mu prisilni odmor od barem dva do tri tjedna.

ℹ️ Dani Olmo tore a muscle fibre in his left thigh in last night's win over Stuttgart and will likely be out for several weeks.

We're all behind you, Dani! 🙏 pic.twitter.com/y1TI4f1jaL

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) January 28, 2023