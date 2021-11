(VIDEO) BIVŠI DINAMOVAC BIO IGRAČ UTAKMICE, PA ŠKOLOVAO FRANCUZE! ‘Pa ne zovem se tako!’

Povratak na teren čekao je dva mjeseca, a nekadašnja Dinamova desetka vratila se u velikom stilu. Lovro Majer je namjestio pogodak za pobjedu protiv slovenskog prvaka Mure u Konferencijskoj ligi.

Majer se ozlijedio u prvom kolu francuskog prvenstva i dugo se čekalo na njegov povratak. Asistirao je u pobjedi nad Murom, ali i protiv Strasbourga u Le Championnatu.

Hrvat je ovog ljeta zamijenio Dinamo Rennesom u transferu vrijednom 12 milijuna eura, no Francuzi još nisu naučili kako se pravilno izgovara njegovo ime.

Lovro je proglašen za igrača utakmice te je izašao pred novinare. Usput je odlučio Francuzima pojasniti kako se izgovara ‘Majer’, u nadi da će uoči susreta s Lyonom TV komentatori naučiti izgovoriti hrvatsko prezime.

Naravno, korisnici društvenih mreža su se odmah našalili.

🔊 Sound ON

MY NAME IS LOVRO MAYEAAR pic.twitter.com/8fCvzBoace

— Frodo Deschamps Jacquet (@FrodoJacquet) November 5, 2021