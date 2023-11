Bivšem svjetskom prvaku prijeti kraj karijere: Teška kazna zbog dopinga

Nakon što je nedavno odjeknula informacija da je bivši svjetski prvak u dresu Francuske Paul Pogba pao na dopinškom testu u Italiji, francuski vezni igrač u dresu Juventusa suočen je s kaznom zbog koje mu prijeti završetak karijere. Pogbu čeka barem dvije godine zabrane igranja, kako je objavila talijanska La Gazzetta Dello Sport, a s obzirom na to, pitanje je hoće li se vraćati na teren.

Francuz je u ožujku proslavio 30. rođendan, a po isteku kazne, karijeru bi mogao nastaviti kao 32-godišnjak.

Za sada, kazna zabrane igranja utječe na nastavak puta u dresu Juventusa u kojem je ove sezone bio u akciji samo u dvije utakmice krajem kolovoza i na početku rujna u Serie A.

Pogba je pao na dopinškom testu nakon utakmice protiv Udinesea u prvom ovosezonskom ligaškom kolu. Tada je bio na klupi u pobjedi Juventusa s 3:0 u gostima, ali klupa ga nije spasila problema u koje je upao.

Sada ga čeka duga pauza, kako je objavio poznati talijanski sportski dnevnik, a možda i prijevremeni kraj karijere.

🚨 Paul Pogba will receive at least a two-year suspension following the doping affair. He will be 32 years old when he returns.

(Source: @Gazzetta_it) pic.twitter.com/TbYFCwumSt









— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 3, 2023