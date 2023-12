Bivšeg Vatrenog žestoko su kritizirali, ali on im je svima očitao lekciju, mnogi mu sad zavide

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ivan Jurić, danas trener Torina, nije neznano ime u Italiji, u Hrvatskoj se poneki napis u medijima pojavi tek kad napravi senzaciju, a napravi ih… Skroman, samozatajan, uporan do iznemoglosti i sklon učenju kao trener se gradio mukotrpno i to s momčadi koje su imale jeftine igrače, a on bi redovito te momčadi poboljšavao i dovodio do boljih pozicija.

Ivan Jurić stigao je na klupu Torina u srpnju 2021. godine. Klub vodi stabilno, ne priča puno, autoritativan je i tvrdoglav. No, ovih dana je “progovorio”, te je sve šokantno iznenadio. Komentirao je sudsku odluku Europskog suda o oduzimanju ingerencija Uefi i Fifi za ekskluzivnost organiziranja natjecanja:

“Slažem se s oduzimanjem monopola Uefi i Fifi. Ne sviđa mi se kako vode kalendar, bilo je previše ozljeda. Malo konkurencije može dobro doći.”

Jurić radi sjajan posao

Ispao je Jurić jedan od rijetkih trenera širom Starog kontinenta koji nije dao podršku krovnoj europskoj i svjetskoj nogometnoj federaciji.

Inače, naš trener Ivan Jurić radi sjajan posao s malim talijanskim klubovima. Prije sedam godina napravio je senzacionalan uspjeh s malim Crotoneom koji je uveo u prvu ligu, a nakon toga je u tri navrata kratko vodio Genou. Potom je napravio veliki uspjeh s Veronom, koja je prije tri godine završila na desetom mjestu. Od Verone se očekivala borba za ostanak u ligi, a Jurić je podigao ljestvicu.

Nakon sjajne sezone u Veroni, Jurić je tražito nove izazove, preuzeo je Torino. Gdje je apsolutni gazda. Nerijetko se u Italiji pitaju kako to do sada veliki klubovi nisu prepoznali Jurićev talent. Slično su se mnogi pitali i kada je bio igrač. Nije on bio atraktivan profesionalac, već radnik, težak na terenu, zadnji vezni koji bi svaku utakmicu iskrvario i gledao kako da se odmori do sljedeće.

Upisao i nastupe za Vatrene

Ali, danas i njegove momčad igraju takav nogomet, visok presing, s borbenim pristupom poput vojnika na bojišnici.









Njegove momčadi ne gube lopte zato jer ne znaju za pojam – izgubljena lopta. A nije imao sreće s momčadima koje je vodio, nikad u postavama nije imao izvanserijske nogometaše. Nego redom nedokazane i neafirmirane igrače. A onda bi on od njih radio još bolje igrače. Zna svakom igraču pronaći pravu poziciju, a vele u Italiji da ga i igrači vole, poštuju njegov pristup i vole razgovore s njime.

Nekadašnji hrvatski reprezentativac (samo pet nastupa), svoju igračku karijeru, osim Hajduka i Šibenika, gradio je u Sevilli, Crotoneu i Genoi. Kako tada nije bilo interneta ili kasnije kada internet nije bio tako lako dostupan to hrvatska javnost nije znala za njegove dobre igračke partije. Slovio je kao zahvalan igrač i ništa više.

Od Hajduka do Seville

Pa, kada bi i došao u reprezentaciju bio je obasupnut kritikama. Jer, naša razmažena javnost očekivala bi nekog novog, u najmanju ruku, Prosinečkog, a Ivan Jurić bio je borben tip koji nije izgubio duel, ali nije ni oduševljavao ekstravagancijom. On je bio nogometni borac, a ne umjetnik.

Sjećamo ga se kada je počeo igrati u Hajduku, tamne duge kose, jurio je od kornera do kornera, a tadašnji trener Hajduka Ivan Buljan je govorio:

“Nema šanse da taj mladić propadne. On toliko profesionalno pristupa treninzima i utakmicama, njegov je zanos i voljni element na najvišoj razini. Možda vas ne opčinjava, ali njega će svi treneri voljeti”.

Majstor trenerskog posla

I to je najtočnija eksplikacije nogometne pojave Ivana Jurića, danas senzacije u talijanskom nogometu. Naslovnice vrve njegovim slikama, dočim navijači Verone s golemim, ikonskim muralima na platnu s njegovim likom dolaze na utakmice. Obožavaju ga. Umjesto straha od ostanka u ligi donosi im oduševljenje iz kolo u kolo…

Mnogi se ne sječaju njegovog igračkog puta. Nogometno je odrastao u podmlatku Hajduka. U prvoj momčadi splitskog kluba igrao je fine tri godine, nakon kojih za oko šest stotina tisuća eura otišao u španjolsku Sevillu. U Sevilli koja voli Hrvate (Prosinečki, Šuker, Jeličić…) je bio tri sezone, igrao je redovito i u prvoj i u drugoj španjolskoj ligi. Uslijedio je kratki šestomjesečni boravak u Albaceteu, nakon čega Jurić prelazi u Italiju.

Ali, ne u najbolji talijanski nogometni razred. Put mu je išao zaobilazno, ali vele da je teži put uvijek pravi put. Prvo je proveo pet godina (2001-2006) igrajući Serie C1 i Serie B (talijanska Treća i Druga liga) u majici Crotonea, gdje bilježi više od 150 nastupa. Kod nas se tih godina nije znalo da igrački Jurić još egzistira…

No, došao je poziv od prvoligaša. Srednje kvalitete. Od 2006. do 2010. je redovito nastupao za prvoligaša Genou, tu je postao čak i kapetan momčadi. U tom klubu je i završio igračku karijeru i rekosmo, bio je njen trener tri puta. Sam veli da je zaljubljen u grad Genovu.

Odlučio se za trenerski poziv. I na tom putu mu je bilo turbulentno, školovao se kao pomoćnik, dugo čekao priliku da krene sam u posao. U Italiji je bio pomoćni trener u Interu i Palermu. Prvi je samostalni posao imao u Mantovi, da bi potom preuzeo Crotone i s njime ostvario najveći uspjeh u 106 godina postojanja kluba. Doveo ju je u Prvu ligu. Tri puta je bio trener Genoe, u kojoj je i igrao i završio karijeru.

Priča iz Verone bila je blistava. Momčad Hellas Verone vratila se u prvoligaško društvo pobjedama u doigravanju, a u elitnom razredu talijanskog nogometa klub je tražio novog trenera. I odlučio se za Ivana Jurića, koji je na naslijedio Alfreda Agliettija.

Cijene ga u Italiji

I u nekoliko mjeseci u Hellas Veroni Ivan Jurić je napravio takvu renesansu u klubu da su članovi uprave oduševljeni. Zapravo, ne vjeruju što im se sve lijepoga dogodilo u posljednje vrijeme. Pa, pogledajte ovaj recentni podatak. Momčad koja je još ljeta 2020l,godine vrijedila manje od deset milijuna eura sada je procijenjena na 83 milijuna eura. U samo pola godine…

Da, to je pravi Ivan Jurić, samoprijegoran radnik koji svojim igračima diže cijenu. Ali, diže i sebi. Ova svježa ponuda Napolija upravo to i dokazuje. No, ponuda će biti sigurno još, ne samo iz Italije.

Rijetki su treneri koji su u stanju napraviti tako nešto s momčadi u kojoj su mahom neafirmirani igrači, ili igrači koji su stigli na posudbu.

No, ti su igrači željni krvi i afirmacije i Jurić ih iskorištava na pravi način. No, tu se treba puno raditi, a ne samo nuditi nogometnu filozofiju što često čine ostarjeli trenerski i proslavljeni nogometni treneri-veterani. Jurić je u tome poseban, on ima svoju filozofiju, ali radi robovski. Cijeli dan je na stadionu, klubu, treninzi mu traju malo duže od uobičajenih. Teži napretku svakog igrača, jer zna da mu momčad možda nema individualnu kvlaitetu da rješi utakmicu, ali ima momčadsku da spriječi individualnu kvalitetu suparnika. Srčani nastupi Hellas Verone postali su zaštitni znak trenerske filozofije Ivana Jurića.

U svojim izjavama Ivan Jurić isto nije ekstravagantan, neće vam reći nešto senzacionalno. Skroman je i tih, a vele da se ljude koji govore tiho bolje čuje od onih bučnih. Talijanski novinari jure za njime, on za to ne mari isuviše:

Jurić je za svoj rad u 2021. s veronom dobio lijepo priznanje. On je u odabiru uglednog nogometnog časopisa FourFourTwo našao svoje mjesto među 50 najboljih svjetskih trenera, s plasmanom na 42. mjesto u ovoj konkurenciji. Jurić je u ovom izboru bio ispred i nekih slavnih nogometnih imena, poput današnjeg Barceloninog trenera Xavija i dugogodišnjeg iskusnog španjolskog stručnjaka Rafaela Beniteza, koji je tijekom karijere vodio Real Madrid, Liverpool, milanski Inter i Chelsea, a sada je u Evertonu.

FourFourTwo u opisu posla koji Ivan Jurić obavlja sa svojim momčadima donosi da je Hrvat na klupi Verone napravio puno iako je riječ o klubu u kojem je jako prometno, s čestim dolascima i odlascima igrača.

Poznati časopis dodao je i da bi Jurić s više stabilnosti u Torinu mogao iznenaditi mnoge, s prilikom da u nastavku trenerske karijere pokaže sve što zna. Inače, tada je na prvom mjestu poretka koji je objavio FourFourTwo bio Josep Guardiola. Pep je na klupi Manchester Cityja vodio momčad do naslova u engleskom Premiershipu i do finala Lige prvaka, uz poraz od Chelseaja u borbi za najveći europski klupski trofej. Man City je bio i pobjednik engleskog Liga kupa. Na drugom mjestu je Nijemac Thomas Tuchel, europski prvak s Chelseajem, a među prvih pet su i Juergen Klopp, Antonio Conte i Hansi Flick.

Tko zna, možda smo pisali i o budućem hrvatskom izborniku.