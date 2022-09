BIVŠEG DINAMOVCA OTJERALI, A ONDA I NOVI UDARAC: Nesretno mu propao novi posao, evo što se dogodilo…

Dinamo se u novom tjednu Lige prvaka okreće izazovu koji ga čeka u srijedu protiv Milana na San Siru, u borbi za novi veliki rezultat u skupini. Uoči gostovanja u Italiji, temelj za optimizam momčadi Ante Čačića pruža ono što su zagrebački Plavi napravili protiv Chelseaja na Maksimiru, s 1:0 protiv favorita iz Londona, u utakmici koja je za sobom povukla puno posljedica.

Dinamova vjera u novi veliki europski uspjeh je narasla, a Chelsea je dan poslije poraza smijenio Thomasa Tuchela s klupe, u dijelu priče koji je postao zanimljiv i za jednog bivšeg dinamovca, Vahida Halilhodžića, bivšeg trenera Plavih koji odnedavno traži svoj novi posao nakon što je dobio otkaz na klupi Maroka.

Kako tvrdi francuski L’Equipe, Halilhodžić je bio među kandidatima za dolazak na klupu Chelseaja, međutim, njegovi argumenti za dolazak ipak nisu bili dovoljno jaki. Prednost je dobio engleski trener Graham Potter, koji je već pristigao iz Brightona nakon što je taj klub vodio do četvrtog mjesta u ranoj fazi nove sezone u Premierhsipu, poslije šest odigranih kola.

Do povezivanja 69-godišnjeg trenera iz BiH s Chelsajem došlo je nakon što je neimenovani nogometni agent uspio doći do Todda Boehlyja, američkog poslovnog čovjeka koji je odnedavno vlasnik londonskog kluba, s porukom da bi bivši Dinamov trener mogao biti kandidat za Londončane. Nakon toga, u Chelseaju su pripremali sastanak s Halilhodžićem, kako tvrdi L’Equipe, no do toga nije došlo nakon što su uspjeli osigurati dolazak Pottera iz Brightona. Engleskog trenera su baš željeli, o čemu govori informacija da su za njegovo dovođenje platili odštetu od 22 milijuna funti, oko 25,3 milijuna eura.

Halilhodžiću je otkazom u Maroku propala prilika da vodi tu afričku reprezentaciju na SP, a ondje se u prvoj utakmici u Kataru trebao susreti s Hrvatskom, u dvoboju koji je na rasporedu 23. studenog. Kraj priče na klupi Marokanaca došao je zbog čvrstog i nepopustljivog karaktera 69-godišnjeg trenera, zbog čega se ‘zakačio’ i s vodećom marokanskom zvijezdom Hakimom Ziyechom kojeg više nije bilo u reprezentaciji dok je Halilhodžić bio ondje.

U priči koju je L’Equipe donio o iskusnom bivšem treneru Dinama i Chelseaju, i Ziyech je zanimljiv s obzirom na to da je igrač londonskih Plavih – pa je u igri ponovno bio njegov ‘spoj’ s Halilhodžićem.

Vahid Halilhodžić nakon svega ne zna kako će krenuti dalje, s mogućnoću da nastavka trenerske karijere ni ne bude. Prije L’Equipove priče o njemu i Chelseaju, 69-godišnjeg stručnjaka iz BiH povezivalo se i s egipatskim Al Ahlyjem, no ni u tom klubu nije došlo do angažmana.

U međuvremenu, o svojem otkazu u Chelseaju oglasio se Thomas Tuchel. Njemački trener je na Twitteru otkrio da mu je kraj puta u Londonu pao silno teško s obzirom na to da je bio u klubu u kojem se osjećao kao kod kuće. ‘Uz mene će zauvijek ostati ponos i sreća koju sam osjećao nakon što sam vodio momčad do naslova u Ligi prvaka i na klupskom SP-u. Čast mi je što sam bio dijelom povijesti ovog kluba, a uspomene iz proteklih 19 mjeseci će uvijek imati mjesto u mojem srcu’, istaknuo je Tuchel.

Chelsea je u međuvremenu krenuo dalje, tražeći oporavak od udarca koji mu je zadao Dinamo.

This is one of the most difficult statements I have ever had to write – and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx

— Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022