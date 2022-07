BIVŠA NAJVEĆA NADA HRVATSKOG NOGOMETA VRAĆA SE U HNL? Evo koga bi trebao pojačati, u tijeku su pregovori

Ljetni mercato u HNL-u ove godine je izuzetno zanimljiv, igrači dolaze i odlaze, bilo je par iznenađenja, a danas su jedno objavili i iz Rijeke.

Naime, nakon što su doveli, ili bolje rečeno vratili Mateja Mitrovića, bivšeg reprezentativca i stupa nove obrane Rijeke, danas su s Rujevice najavili potpisivanje bivšeg igrača Dinama i Barcelone te još podosta europskih klubova.

Vjerojatno ste pogodili radi se o Alenu Haliloviću, wunderkindu hrvatskog nogometa, koji na žalost nije dosegao visine koje mu je predviđao i sam Messi.

Povratak u HNL

Haliloviću je tek 25 godina i ima još dosta toga dati nogometu te je tako odlučio na povratak u HNL nakon dvije sezone u Championshipu, gdje je igrao za Birmingham City i Reading.

Potonji mu nisu ponudili produljenje suradnje, iako je na početku sezone bio jako dobar, Halilovića su zaustavile ozljede te je odlučio po novi početak doći na Rujevicu.

