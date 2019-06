BIT ĆE TO BRUTALNA KAZNA! Evo koliko zbog ubojstva bračnog para može odležati krvnik iz Guadalajare

Od proteklog vikenda život više nije isti za 20-godišnjeg nogometaša druge momčadi Seville. Barem se tako mogao nazvati Joao Maleck, sad to više nije u mogućnosti. Prometna nesreća u kojoj je zbog prebrze vožnje u alkoholiziranog stanju usmrtio tek vjenčani bračni par stajala ga je karijere, ali i ne samo karijere. Možda, to će ovisiti o visini zatvorske kazne, možda ga više neće biti ni na slobodi.

Sudac Juan Jose Rodriguez za početak mu je izrekao zatvorsku kaznu od šest mjeseci, što znači da će suđenje čekati u pritvoru, jer nitko nije uspio uvjeriti suca kako Maleck neće napustiti zemlju, a pokušavali su djed, baka i stric.

Utvrđeno je da je nogometaš vozio pod utjecajem alkohola, brzinom od 70 km/h, dvostruko većom od brzine kojom se kretao automobil stradalog para. Na alkotestu u uzorku urina izmjerili su mu 50 miligrama na 100 mililitara, što je dobra vijest za Malecka, jer bi mu se za teško ubojstvo sudilo tek da je izmjereno više od 150 mg. Međutim, nisu mu testirali količinu alkohola u krvi.

Tužitelji ne žele da se slučaj klasificira kao nesreća, nego da se nogometašu sudi za ubojstvo, pa iako prema meksičkim zakonima težina kazne varira od slučaja do slučaja, Maleck bi mogao dobiti čak do 70 godina zatvora.

Zvuči uistinu brutalno, ali to je cijena koju će mladić morati biti spreman platiti.

Official: Mexico youth international Joao Maleck has been denied bail and will remain behind bars. On Sunday morning, the car he was driving crashed and killed a married couple. They had only got married the previous evening. https://t.co/xDiOPMGa2x

— Tom Marshall (@mexicoworldcup) June 25, 2019