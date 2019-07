BIŠĆAN PRIPREMA NAPAD NA NOVI TROFEJ! Ipak, jedan igrač ga posebno muči, a dolazi iz riječkih redova

Autor: Dnevno.hr

Već u subotu doznat ćemo ime osvajača prvog trofeja u novoj sezoni hrvatskog nogometa. Prvak Dinamo će na svom Maksimiru ugostiti pobjednika kupa, nogometaše Rijeke. Bit će to susret Superkupa, uvertire u novi prvenstveni ples koji počinje 19. srpnja.

Riječani su i dalje u svojoj pripremnoj bazi u Kranjskoj Gori, u kojoj će zapravo ostati sve do petka, dan prije utakmice. Petak će biti rezerviran za predstavljanje novog dresa i klupskog sponzora, a nakon toga će se krenuti za Zagreb.

Jedino Rijekino novo ime zasad je bivši igrač Lokomotive Matko Babić, a otkupljen je i ugovor Antonija Mirka Čolaka. Predstavljen je novi petogodišnji plan kluba, a prva kockica u tom novom mozaiku je možda baš trofej koji će na stolu biti u subotu.

U razgovoru s novinarima u Sloveniji, trener Bijelih Igor Bišćan posebno se osvrnuo na fizičko stanje Roberta Murića koji je ovo ljeto proveo u redovima mlade reprezentacije na Europskom prvenstvu.

“Nisam zadovoljan u kakvom je Murić fizičkom stanju. Morat ću odvojiti posebno vrijeme za to. Kada je spreman, Murić je igrač koji čini razliku i kojeg je užitak gledati, ali za to se moramo pobrinuti mi u stožeru, ali i prvenstveno on sam”, pričao je Bišćan u kranjskom hotelu Kompas.

I jedni i drugi trebali bi Superkup iskoristiti kao sjajnu pripremu za nadolazeće europske utakmice. Rijeka će se u Europsku ligu priključiti u trećem pretkolu.

“Mislim da je zapravo najbolji kao uvod u europske utakmice jer klubovi koji nas čekaju u 3. pretkolu Europske lige, a onda i eventualno u play-offu sigurno nisu bolji od Dinama!”