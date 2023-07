Bišćan pred Astanu više pričao o Hajduku: Poraz još uvijek peče, a Liga prvaka pred vratima

Dinamo svoju prvu europsku kušnju ima u utorak od 20 sati na Maksimiru u drugom pretkolu Lige prvaka protiv kazahstanske Astane, a poraz protiv Hajduka po Bišćanu, ne bi trebao ostaviti traga na njegovim igračima.

Kako smo već pisali, ako Dinamo prođe Astanu, sljedeća prepreka mu je Grčki AEK, tako da Modre očekuje velika borba za prolazak u grupnu fazu Lige prvaka.

Igor Bišćan u ponedjeljak je najavio dvoboj protiv Astane, u koji Dinamo ulazi bez ozlijeđenih igrača, a da se Kazahstanci moraju uzeti krajnje ozbiljno, dokazuje i pobjeda protiv gruzijskog Dinama iz Tbilisija, kojim su izborili okršaj protiv ovog zagrebačkog.

