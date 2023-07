Bišćan nakon pobjede ispalio: ‘Pitao sam se kako će sve to skupa izgledati’

Dinamo na početku ove sezone igra na krilima raspoloženog Luke Ivanušeca, koji je i jučer u Puli pokazao kako je srce ove momčadi Igora Bišćana, zabivši svoj četvrti gol u dvije utakmice.

Ipak Bišćan je odlučio protiv Pule postaviti sva tri novopridošla igrača, Brenauera, Mihaljčenka i Kanekoa, koji su pokazali solidnu partiju protiv ipak ovakvom Dinamu nedorasle Istre.

Osim poraza od Hajduka na otvaranju prvenstva, Dinamo je zapravo odlično startao u sezonu, osvojio je Superkup, već apstrahirao Astanu i nakon pobjede na Aldo Drosini, proširio rotaciju igrača s pridošlicama i povratnikom Emrelijem.

Odlično igrali

“Čestitam svojim igračima za pokazano, odigrali smo odličnu utakmicu i osvojili bodove. Od prve minute smo bili ozbiljni i na maksimalnoj razini, a onda je kvaliteta učinila razliku.

Pitao sam se pored mnogih novih igrača u momčadi kako će to sve skupa izgledati, ali na kraju su svi odlično odigrali. Puno toga smo pozitivnog napravili u ovoj utakmici.

Čestitam i domaćinima na korektnoj utakmici, oni su jednostavno naletjeli na kvalitetnijeg suparnika”, izjavio je nakon utakmice trener Dinama Igor Bišćan.

Full-Time in Istra, 3-0 win for Dinamo in their 2nd game of the season.

Dinamo Zagreb get their first win and its a big one.









Ivanušec, Emreli and Ljubičić all score their first goals of the season.

Assists by Ivanušec, Emreli and Baturina.

Istra remain with 1 point. 🚨 pic.twitter.com/5zeikRLqU6









