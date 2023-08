Bišćan najavio uzvrat u Kazahstanu: ‘Vjerujem da smo dovoljno pametni i lukavi’

Autor: Ivan Lukač

Bez neke velike najave, ali i napetosti Dinamo je otputovao u Nur Sultan na uzvrat 2. pretkola Lige prvaka protiv Astane. Dinamo je na Maksimiru slavio s 4:0 te se nadaju da će ova utakmica biti tek formalnost.

Let iz Zračne luke Franjo Tuđman krenulo se oko 13 sati, a u kazahstansku prijestolnicu sletjelo se oko 23 sata po lokalnom, nešto prije 19 sati po našem, srednjeeuropskom vremenu. Let je dakle, trajao gotovo šest sati.

Upravo je to bilo prvo pitanje na konferenciji za medije za Igora Bišćana: “Da, put je bio dosta dugačak. Vidjet ćemo sutra nakon utakmice koliko je sve to utjecalo na nas, put u Pulu pa povratak, zatim put u Kazahstan koji jest bio zahtjevan, ali nadamo se da ipak nije imao previše negativnog utjecaja na nas. Let je bio dosta dobar, u zrakoplovu je bilo dovoljno mjesta da nas sve to skupa ne umori previše. Sve u svemu, vjerujem da ćemo biti na razini koja će nam pomoći da izvučemo pozitivan rezultat.”





Bez podcjenjivanja

“Domaćin će se vjerojatno upustiti u malo veći rizik, neće nam dozvoliti da umrtvimo utakmicu, što bi svakako bilo nešto što bi nas dodatno poguralo u smjeru kojim želimo ići, možemo očekivati puno agresivniju Astanu i to je nešto na što moramo biti spremni i biti maksimalno ozbiljni. Neki mekan i nesiguran ulazak u utakmicu bi mogao zakomplicirati situaciju, a to svakako ne želimo.”

Zatim je dodao: “Nismo, procijenili smo da ne bismo previše s time dobili, a utjecali bismo na svježinu naših igrača. Došli smo ovdje, vidjet ćemo na treningu kakva je kvaliteta podloge. Kako god bilo, moramo se pomiriti s time da je pred nama ozbiljna utakmica i da treba biti fokusiran na samu igru. Vjerujem da smo u kontekstu podloge dovoljno pametni i lukavi i da ta činjenica neće previše utjecati na našu izvedbu.”

“Vidjet ćemo, treba prvo odraditi taj današnji trening koji će otkriti kako se igrači osjećaju na toj podlozi, a zatim ćemo donijeti odluku” zaključio je trener modrih.