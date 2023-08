Bišćan najavio Dinamovu utakmicu sezone, a Bjelica mu nije trebao: ‘Dovoljno mi je bilo što je rekao medijima’

Autor: Ivor Krapac

Za Dinamo je već uobičajena stvar da najvažniji posao za klupske ambicije dolazi u ranoj fazi sezone, a tako je i sada dok je pred vratima prva od dvije utakmice protiv atenskog AEK-a u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Zagrebački Plavi otišli su u goste. Sutra će biti u akciji s početkom u 20:45 sati u glavnom grčkom gradu, a protivnik će biti momčad koju s klupe vodi Argentinac Matias Almeyda, s navodno oporavljenim Domagojem Vidom na terenu, kako govore informacije iz Grčke.

Težak izazov za hrvatske prvake najavio je trener Igor Bišćan, koji Grčku pamti iz igračkih dana s obzirom na to da je od 2005. do ’07. bio u Panathinaikosu, no od toga se puno stvari promijenilo, kako je kazao najavljujući utakmicu za medije.





‘Puni iskusnih internacionalaca’

“Čeka nas jako teška utakmica protiv vrlo ozbiljnog protivnika, iznimno dobre ekipe koja je puna iskusnih internacionalaca. Nakon dugo vremena osvojila je ‘dvostruku krunu’ u zahtjevnom natjecanju kao što je grčka liga, ali vjerujemo u sebe i došli smo ostvariti što bolji rezultat”, opisao je Bišćan kako stoje stvari prije prve utakmice.

Dinamov trener je informacije o AEK-u skupljao na različite načine, ali jedan od njih nije bio u kontaktu s Nenadom Bjelicom čiji je Trabzonspor nedavno igrao protiv AEK-a u pripremama i izgubio s 3:1.

“Davno je bilo kad sam igrao u Panathainikosu, ali kontaktirao sam neke ljude u Grčkoj. Nisam razgovarao s Bjelicom koji je igrao s njima, no ono što je on rekao medijima dovoljno govori o vrijednosti te momčadi”, opisao je Bišćan.

“Posloženi su u jako čvrstu ekipu koja je agresivna, organizirana i kvalitetna, ima i sjajne pojedince pout Garcije i Zubera, ali i svih ostalih. Tu je i Domagoj Vida kao stup obrane, ali i drugi igrači su dobri u zadnjem redu. Disciplinirani su i tvrdi, rijetko gube kod kuće. Djeluju skladno u svakom trenutku bez praznog hoda. Igraju doma, imat će svoju publiku koja im daje veliki vjetar u leđa”, dodao je Bišćan.

Trener zagrebačkih Plavih osvrnuo se i na današnji ždrijeb završnog pretkola Lige prvaka koji Dinamo vodi na belgijski Royal Antwerp u slučaju prolaska u dolazeće dvije utakmice protiv AEK-a.

“Nije da nas baš prati sreća, tako je od prve runde, ali što je, tu je. Zasad smo fokusirani na AEK”, istaknuo je Bišćan.

Uoči utakmice u Ateni, dobra je vijest da nema problema s ozlijeđenim igračima, barem ne ozbiljnijih, pa trener Plavih računa da će moći na teren poslati sve svoje najjače adute.