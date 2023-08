Bišćan apsolvirao Astanu i najavio Grke: ‘AEK je sasvim druga priča’

Dinamo je bez ikakvih stresova apsolvirao kazahstansku Astanu s ukupno 6:0 i tako izborio treće kolo kvalifikacija za Ligu prvaka protiv grčkog AEK-a.

Nakon zagrebačkih 4:0 očekivao se relativno lagani posao Bišćanovih momaka u Kazahstanu, a krajnjih 2:0, dobro je došlo za povećavanje koeficijenta na UEFA-inoj ljestvici.

Više rezultatom, nego igrom bio je zadovoljan trener Dinama Igor Bišćan, jer u drugom poluvremenu Livaković je skinuo nekoliko teških udaraca pri rezultatu 1:0 za ‘Plave’.

Zadovoljan dečkima

“Mislim da smo bili dosta dobri, posebno prvo poluvrijeme, nismo protivniku dali osjećaj da može iznenaditi. Prvo poluvrijeme smo mogli još koji gol postići, onda bi još više smirili utakmicu. Na kraju su i oni imali prilike, vjerojatno su zaslužili bar jedan gol, a mi smo počeli osjećati umor od utakmica, putovanja i ovog terena.

Moram biti zadovoljan dečkima, profesionalno smo odradili svoje, pobijedili na nezgodnom gostovanju iz raznih razloga i idemo dalje”, rekao je Bišćan nakon Astane i dodao:

02.08.2023, BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷) at a 4000+ km away game in Kazakhstan🇰🇿 https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/DDxjxjcbWW









— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 2, 2023