BIO JE ZLATNI DEČKO, A JEDAN GA JE KLUB UNIŠTIO: ‘Da sam znao da će tako biti, otišao bih negdje drugdje’

Bio je još jedan od onih igrača koji obećavaju, kao mladić osvojio je prestižnu nagradu Golden Boy, u Milanu je bio jedan od bitnijih igrača, ali je na kraju sve propalo zbog jednog kluba kojem je vjerovao.

“Da sam znao da će tako biti otišao bih negdje drugdje, a nikad u Chelsea”, izjavio je Alexandre Pato o klubu koji mu je zapravo usmjerio karijeru.

Pato je odličnih pet godina na San Siru u Milanu, da bi se potom vratio u Sao Paulo, gdje je nastavio s odličnim igrama, da bi ga pozvao 2015. godine Chelsea, što je Brazilac prihvatio pa zažalio.

Bluesi su dogovorili šestomjesečnu posudbu s Corinthiansom, koji je imao nogometaševa prava, ali Pato nikada nije dobio priliku pokazati što zna u Chelseaju.

Nije shvatio

“Mislio sam da će me Chelsea posuditi na šest mjeseci i onda potpisati na tri godine. Nisam shvatio da nakon posudbe mogu reći ne”, rekao je za Pato za The Players Tribune pa nadodao:

“Znate li zašto sam igrao puno bolje u Sao Paulu? Dobro su se brinuli za mene”, i zažalio što nije dobio pravu šansu na Stamford Bridgeu:

“Šteta jer sam trenirao jako dobro, a trener mi dao samo dvije šanse za igru. Nikad nisam shvatio zašto”, rekao je Pato, koji je nakon Chelsea igrao još za Villarreal potom je otišao u Kinu, da bi se vratio u Sao Paulo, a sad s 33. godine igra u MLS-u za Orlando City.

🇧🇷 Alexandre Pato: "The night before my UCL debut, I was lying in bed and I listened to the Champions League music. It was beautiful." 🎶🥰









