BIO JE VOĐA GENERACIJE, A ONDA TEŽAK PAD: Kapetan Belgije nekad je vrijedio 150 milijuna, danas je na jedva osam

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Kada je Lille 2011. na veliko iznenađenje postao prvak Francuske njihov glavni igrač bio je omaleni Belgijanac koji je tada imao 20 godina. Eden Hazard tada je postao belgijski Maradona i čovjek kojem je na leđa stavljena budućnost belgijskog nogometa,

Nadali su se da će on povesti cijelu tu talentiranu generaciju do velikog trofeja. Ubrzo je prešao u Chelsea u kojem je bio 7 godina i s kojim je dva puta uzeo Europsku ligu, ali do Lige prvaka nije došao.

U tom periodu dok je nastupao za Chelsea sazrio je kao igrač. Samim time postao je vođa ‘crvenih vragova’ te heroj nacije koja čekala veliki iskorak. Postao je jedan od najboljih na Otoku te je vrijedio 150 milijuna eura. S Chelseajem je uzeo sve osim Lige prvaka i bio je spreman za korak dalje. Njegov san se ostvario, potpisao je za Real Madrid.





Nagli pad

Kao igrač Chelseaja nastupio je na tri velika natjecanja s Belgijom. SP 2014. u Brazilu je bio prvi. Tada još mlada ekipa odigrala je dobar turnir. Prvo mjesto u skupini, izbacili SAD, ali Messi i društvo bili su prejaki u četvrtfinalu. Dvije godine kasnije došao je EURO u Francuskoj.

Belgija je bila najskuplja ekipa turnira te po mnogima dovoljno kvalitetna te s iskustvom Brazila napadne titulu. Hazard je na ERO došao nakon najgore sezone u karijeri. Igrao je konstantno u Chelseaju te sezone, ali zabio je samo 2 gola. Belgijanci su bili zabrinuti, ali nisu trebali biti. Hazard je odigrao odličan EURO, ali je momčad zakazala. Bili su drugi u grupi, izbacili Mađarsku, a onda ih je šokirao Wales u četvrtfinalu.









Još jedno razočaranje, ali je potpuna euforija nastala ponovno 2018. Tada su stigli do bronce, a jedino ih je Francuska uspjela pobijediti. Hazard je uz Modrića i Mbappea bio najbolji igrač turnira. Opravdao je ulogu vođe, a te 2018. uvršten je u najbolju momčad svijeta. Godinu poslije došao je u Real i započeo je pad.

Zašto je pao? Nitko ne zna. Počela je jesti nezdravo, manje se truditi na treninzima, a onda je prestao igrati jer treneri to nisu htjeli trpiti. Od igrača vrijednog 150 milijuna eura pao je na 7,5. U 3 godine u Madridu nije skupio ni 60 nastupa. S kilažom su došle ozlijede kojih je sve više te zbog toga ne može više biti onaj stari. U Belgiji i dalje igra od prve minute na temelju starih zasluga.

Nadajmo se da sutra neće naći svoju staru formu te da će igrati na razini kao zadnje dvije godine te da će Vatreni upisati tri boda.