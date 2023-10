Bio je najbolji na svijetu, a strašna tragedija obilježila mu je život

Tijekom šezdesetih godina bio je najpopularniji Englez na svijetu, podjednako slavan po svojem sportskom ponašanju i fair-playu, kao fenomenalnim nogometnim sposobnostima

Ako te Englezi proglase za svog najboljeg nogometaša svih vremena onda je jasno za kakvu te legendu smatraju. Sir Bobby Charlton rođen 11. listopada 1937. godine u Ashingtonu Englesku je proslavio vodeći je do naslova svjetskog prvaka 1966. godine, no tijekom cijele karijere ponašanjem i nastupima osvajao je srca milijuna navijača, a evo neki dan je proslavio i svoj 80. rođendan. Nema britanskog medija koji mu se nije sjetio čestitati rođendan.





Ne samo što je bio osvajao osvajač svjetskog prvenstva 1966. godine već je bio i proglašen iste europskim nogometašom godine, usto je i rekorder po broju golova za Englesku. Većinu klupske karijere proveo je u Manchester Unitedu. Tu je bio poznat po napadačkom instinktu i snažnim dalekometnim udarcima.

Legenda ManU-a

Prvu utakmicu u prvom sastavu Uniteda imao je 1956. i kroz iduće dvije sezone osigurao je svoje mjesto u prvom sastavu, a u tom vremenu preživio je i Münchensku zrakoplovnu nesreću 1958. Nakon što je Unitedu pomogao osvojiti prvenstvo 1965.godine samogodinu kasnije s reprezentacijom je 1966. osvojio svjetsko prvenstvo i još jedno prvenstvo s Unitedom 1967. godine.

Charlton je 1968. kao kapetan Uniteda postigao dva gola u finalu Kupa prvaka koji je Manchester United osvojio protiv Benfice. Manchester je napustio 1973. i postao je trener-igrač u Preston North Endu, no kada je uvidio da posao trenera nije za njega otišao je nakon godinu dana. Broj golova koji je on postigao za United i Englesku donedavno je ostao neoboren. Preskočio ga je Wayne Rooney. Također je dinedavno bio rekorder po broju nastupa za Manchester United…

Nakon pozicije direktora Wigan Athletica koju je imao duže vrijeme, otišao je 1984. u Manchester United, gdje je postao član vijeća direktora, na kojoj se poziciji održao do danas. Prigodom proglašenja za anajboljeg engleskog nogometaša svih vremena prije nekoliko godina izdato je obrazloženje zašto je Bobby Charlton baš – taj!

“Nitko ne simbolizira engleski nogomet ili sportsku aspiraciju ili postignuće neke zemlje više od Bobbyja Charltona. Tijekom šezdesetih godina bio je najpopularniji Englez na svijetu, podjednako slavan po svojem sportskom ponašanju i fair-playu, kao fenomenalnim nogometnim sposobnostima”.









Charlton je u karijeri između 1954. i 1974. odigrao 758 utakmica za Manchester United što je drugo najbolje ostvarenje u toj kategoriji, a nadmašio ga je tek Ryan Giggs.

Nogometni velikan

Od brojnih sjajnih Charlotonovih postignuća spomenimo samo neke. Najefikasniji je strijelac Manchester Uniteda (247 golova u 758 utakmica) i engleske reprezentacije (49 golova u 106 utakmica) svih vremena, izabran je za na najboljeg engleskog (1966.), kao i svjetskog nogometaša 1966. godine (Zlatna lopta), kada je osvojio je i naslov Svjetskih prvaka s Gordim Albionom. U toj odluci engleskog “Goal.coma” iza Charltona redom su ostali: “Bobby Moore, Stanley Matthews, Gordon Banks, Tom Finney, Jimmy Greaves, Kevin Keegan, Duncan Edwards…

Njegov život obilježila je tragedija Manchester Uniteda u Munchenu u zrakoplovnoj nesreći pri povratku iz Beograda s utakmice protiv Crvene zvezde. Kao da je sudbina htjela da ostane živ i povede Manchester na put oporavka…

Kada se Bobby Charlton vratio u Englesku nekoliko dana nakon katastrofe, odbijao je i samu pomisao da ponovo zaigra nogomet. Tada ga je Jimmy Murphy poslao kući, ocu i majci, prijateljima koje je znao još iz školskih dana. Malo po malo, počeo je nabijati loptu s učenicima u pokrajnim ulicama Ashingtona. I brzo je shvatio da mora pomoći obnovi Manchester Uniteda. U travnju 1958. zaigrao je prvi put u reprezentaciji Engleske. (Igrao je ukupno 106 puta!) Bio je to novi Bobby Charlton, nije to više bio momčić, nego muškarac koji je igrao muški. On je bio pokretačka snaga momčadi Engleske koja je 1966. osvojila svjetsko prvenstvo.









Dvije godine kasnije dao je sve od sebe za pobjedu Manchester Uniteda u Kupu prvaka. Te ga noći nije bilo na banketu. Prisutni su bili svi velikani Manchester Uniteda, no ne i Bobby Charlton! On je bio u postelji. Te je noći plakao i ostao u svojoj sobi. Kasnije je priznao: ‘Kada se dogodila nesreća ja sam bio tek početnik. Bio sam najmlađi i obožavao sam većinu igrača. Nakon njihove smrti jedina važna stvar je bila pobijediti u Kupu prvaka. Za mene ova pobjeda znači više nego svjetsko prvenstvo 1966. godine. Kada je sučeva zviždaljka označila kraj utakmice na Wembleyju i našu pobjedu u utakmici s Benficom, znali smo da smo svoj posao obavili. Mi smo završili ono što su Tommy Taylor i svi ostali bili započeli. Nisam mogao suočiti se na banketu s mnoštvom koje se smije i pije. To ne bih mogao podnijeti… Jednostavno sam želio ostati sam sa svojim uspomenama.’

Veliki navijač ManU-a

Boby Charlton danas je na svakoj utakmici Manchester Uniteda. Navijači obožavaju njegove komentara. Kada je Paul Scholes došao do 600. utakmic eu dresu Manchester Uniteda Charlton se nije ustručavao reći:

“Mnogo je velikih nogometaša nosilo dres Manchester Uniteda. Mnoge koje sam obožavao izgubio sam skupa sa svojom mladošću u zrakoplovnoj nesreći u Münchenu. Tada sam uživao igrati s velikim igračima poput Denisa Lawa i Georgea Besta. Konačno, gledao sam velikane u eri Alexa Fergusona. Ipak, Scholes mi je najdraži i za mene najbolji, i to na mnogo načina. Volim njegov karakter, uvjerenje da će naći put do pobjede, sposobnost da odigra završno dodavanje ili zabije odlučujući gol iz voleja. Kada se utakmica bliži završnici, njegove kvalitete redovito dolaze do izražaja. Uvijek je na lopti, uvijek u akciju uključuje što više suigrača. A izgubi li loptu, pomislite da je bolestan”.

Kad je Bobby Charltona s trona najboljih strijelaca kluba skinuo skinuo Wayne Rooney, postigavši 250. gol i to u sudačkoj nadoknadi na gostovanju kluba kod Stoke Cityja legenda Uniteda bila je bolno iskrena.

Rooney je tako dosegao naslov najboljeg strijelca u povijesti kluba, postigavši 250. gol u 546. nastupa u svim natjecanjima. Charlton je u znatno više utakmica, njih 758, postigao 249 pogodaka.

Komentirao je tada Charlton:

“Navikao sam na tu čast da budem najbolji Unitedov strijac svih vremena. Imali smo nekoliko nevjerovatnih strijelaca na Old Traffordu i oni su postigli mnoge golove, ali je već dugo očito da će Rooney najvjerovatnije biti onaj koji će oboriti moj rekord. Taj dan je došao i lagao bih kada bih rekao da nisam razočaran što više nisam rekorder. Ipak, mogu iskreno reći da sam presretan zbog njega. Zaslužuje mjesto u knjigama povijesti”.

Naslov Svjetskih prvaka

No, danas kada se snimaju dokumentarni filmovi, evociraju sjećanja i pišu knjige Charltona se povezuje s antolgijskim finalem svjetske smotre u njegovoj domovini. Engleska protiv Njemačka pred 100 tisuća ljudi na Wembleyu. Finalni susret Engleske i Njemačke jedan je od najuzbudljivijih u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava. Na samom početku obje su momčadi brzo postigle po jedan pogodak, no na semaforu je dugo stajalo tih 1-1.

Englezi su poveli pogotkom Hursta u 75. minuti, isticale su posljednje sekunde utakmice, publika je bila već na rubu da provali u teren i počne veliko slavlje, kada su Nijemci još jednom pokazali svoju nevjerojatnu fizičku i mentalnu disciplinu i u posljednjim trenucima izjednačili!

U produžetku, ipak je do pobjede došla Engleska, i to najkontroverznijim pogotkom u povijesti SP. Junak prvenstva, Hurst, topovskim je udarcem zatresao gredu njemačkog gola, lopta se odbila u tlo i – do dan danas nije ustanovljeno je li doista prešla gol-liniju ili ne. Kako bilo, suci su priznali pogodak i Engleska je mogla proslavili naslov svjetskog prvaka, koji je u posljednjim trenucima još jednim pogotkom potvrdio Hurst. Charlton je, kaže legenda, na toj utakmici pretrčao maraton!