‘BILO BI LUDO DA TO NAPRAVIMO’ Za Oršića otkrili posebni plan, a klub se opet ‘isprsio’!

Mislav Oršić pristupio je Southamptonu, a nakon odlaska iz Dinama i predstavljanja u Engleskoj, čeka se odgovor na pitanje kada će hrvatski reprezentativac debitirati u svojem novom klubu. Prva prilika pruža se u sutrašnjoj utakmici engleskog Liga kupa, službenog naziva Carabao kup, u polufinalnom ogledu u kojem se Southampton nada iznenađenju protiv Manchester Cityja.

Utakmica u kojoj će Oršićeva nova momčad biti domaćin na svojem stadionu St. Mary’s mogla bi donijeti priliku za 30-godišnjeg Vatrenog, a u najavi onog što slijedi, trener Nathan Jones govorio je o posebnom planu – koji otkriva da neće biti žurbe.

Oršić je posljednji put bio u akciji prije nepunih mjesec dana, 17. prosinca, kada je bio strijelac odlučujućeg gola u hrvatskoj pobjedi s 2:1 protiv Maroka u utakmici za broncu na Svjetskom prvenstvu u Katru. Od toga je prošlo tri i pol tjedna, o čemu vodi računa i velški trener na klupi Southamptona.

Nakon razdoblja bez odigrane utakmice koje nije zanemarivo, Jones je pred novinarima opisao kako stoje stvari s Oršićem.

“Morat ćemo dobro procijeniti jer ga ne želimo rano gurnuti ‘u vatru’ pa da mu se nešto dogodi, da kod njega dođe do ‘loma’ i da ga izgubimo. Bilo bi ludo da to napravimo. Još ćemo vidjeti sutra”, rekao je Southamptonov trener uoči zvučne utakmice u Liga kupu.

Oršić je fizički spreman, no u prvom planu sada je ritam igranja iz kojeg je ispao prije nego je došao u novi klub, s potpisom ugovora na dvije i pol godine.

📝 DEAL DONE: Southampton have completed the signing of winger Mislav Oršić from Dinamo Zagreb.

He’s signed a 2-and-a-half year deal.

(Source: @SouthamptonFC) pic.twitter.com/A6hUmUTjv5









— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 6, 2023