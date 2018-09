BILIĆU PONUĐEN VRLO UNOSAN POSAO! Evo koji bi zanimljivi klub bivši izbornik mogao trenirati

Bivši izbornik Hrvatske, Slaven Bilić, bez posla je još od kraja 2017. godine kada je dobio otkaz u West Hamu, a sada bi se nakon gotovo godinu dana odmora mogao vratiti trenerskom poslu.

Bilić je navodno dobio nekoliko ponuda, ali ona posljednja je ipak najzanimljivija jer dolazi iz bogate Saudijske Arabije. Njihov najimućniji klub Al-Ittihad navodno je ponudio Biliću vrlo izdašan ugovor.

Pregovori su navodno već u tijeku, a Biliću je ponuđen ugovor od tri milijuna eura po sezoni. Ipak, ima i konkurenciju, a riječ je o Rumunju Cosminu Olaroiu.

Al-Ittihad nije baš najbolje krenuo u novoj sezoni, imaju tri poraza iz tri utakmice, a Bilić bi im mogao donijeti spas.

Two names thrown in the mix for the #ittihad job.

Slaven Bilić

Cosmin Olăroiu pic.twitter.com/mWM5ITNWtn

— Saudi Pro League Insider (@SPLinsider_EN) 24. rujna 2018.