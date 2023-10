Biliću nisu nakrcali momčad zvijezdama, a Hrvat svejedno juri prema vrhu

Hrvatska trenerska kolonija u najjačem rangu natjecanja u Saudijskoj Arabiji je ranije ovog tjedna obogaćena dolaskom Igora Bišćana u Al Shabab, a u svojem novom klubu, donedavni trener Dinama prima se posla u konkurenciji u kojoj otprije rade Igor Jovićević i bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić.

Na početku nogometnog vikenda, Bilić je sa svojim Al Fatehom već slavio pobjedu, i to vrlo uvjerljivu. Momčad hrvatskog trenera je kod kuće s 4:1 bila jača od Abhe, s odlukom s po dva gola u svakom poluvremenu.

Strijelci su bili Mourad Batna (21′), Djaniny (45’+4), Lucas Zelarajan (70′) i Abbas Al Hassan (90’+10), dok je jedini gol za goste zabio Zakaria Al Sudani, za smanjenje na privremenih 2:1 u 55. minuti. Poslije ove pobjede, treće uzastopne u prvenstvu, Bilićeva momčad skočila je na četvrto mjesto i ima šest bodova zaostatka za vodećim Al-Hilalom.

Rezultati koje bivši hrvatski izbornik sa svojom momčadi do sada ostvaruje u Saudijskoj Arabiji pokazuju da novac nije uvijek presudna stvar.

U proteklom ljetnom prijelaznom roku, Al Fateh je za dovođenje novih igrača potrošio ukupno 5,75 milijuna eura, po podatku Transfermarkta, što je sveukupno manje od, primjerice, bilo kojeg od četiri najjača pojačanja Al-Nassra, uključujući Marcela Brozovića, koji je tijekom ljeta doveden iz Intera za 18 milijuna eura.

Al-Nassr s Brozovićem i Cristianom Ronaldom je trenutno peti na ljestvici, s bodom zaostatka za Bilićevom momčadi.

FT: Al Fateh 4-1 Abha

Slaven Bilic’s side keep up their impressive scoring form and press on into the top four! 💪#yallaRSL pic.twitter.com/Nv8TNNl5rM

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 20, 2023