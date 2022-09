Foto: James Wilson/Sportimage/CSM via ZUMA Wire/GuliverImage

BILIĆA SUOČILI S HAJDUKOM: ‘To je moj grad i moj klub, ne možeš biti imun na Poljud’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatska večeras traži važni korak prema završnom turniru europske Lige nacija, a prije nego je počela utakmica protiv Danske na Maksimiru, u studiju Nove TV je u najavi susreta bio i Slaven Bilić – između ostalog, uz jednu temu koja nije bila povezana s hrvatskom reprezentacijom.

Bivši obrambeni adut, a kasnije i izbornik Vatrenih dotaknuo se svojeg matičnog Hajduka, govoreći o tome bi li prihvatio dolazak na njegovu klupu dok traži novi trenerski angažman. Bilićeva potraga nastavlja se nakon što je već započela klupska sezona, čeka da se otvori neka mogućnost, a kako je kazao, u prvom planu mu je posao izvan Hrvatske.

Bivši hrvatski izbornik će, tako, i dalje čekati mogućnost da konkretno odgovori na pitanje o novom klubu. O Hajduku je rekao – ne sad, još uvijek nije vrijeme za povratak.





‘Na Hajduk ne možeš biti imun’

‘Hajduk je Hajduk, nisu to floskule, moj grad, moj klub. Ne možeš nikad biti imun na Hajduk, ali ne još’, rekao je Bilić za vrijeme gostovanja na Novoj TV.

S Bijelima sve krenulo

Podsjetimo, Bilić je u Hajduku počeo i završio sjajnu igračku karijeru, a sa splitskim Bijelima je 2001. napravio prve korake i kao trener. Potraga za novim poslom ići će dalje, a približio je kako to izgleda iz njegove perspektive nakon što je u siječnju napustio kineski Beijing Guoan.

‘Od siječnja sam sam na odmoru ili birou. To je bilo svjesno jer je potreban odmor, kao i za sve treba naći balans. Sad već fali, sad se nešto i vrti, tako da se gledam vratiti, ali isto tako ne srljam. U situaciji sam da mogu pričekati nešto pravo da mi se stvarno svidi, ali nadam se da ću brzo’, rekao je bivši hrvatski izbornik na Novoj TV.

Hvalio klupski put

Ranije ove godine, za vrijeme boravka u Splitu i posjeta Poljudu, Bilić je hvalio put kojim ide njegov klub. Tada ga je, među ostalima, dočekao Valdas Dambrauskas, dok je još trajalo uspješno razdoblje litavskog trenera koji je nedavno postao bivši.

‘Razlog mog posjeta je taj što sam želio dati podršku klubu te da porazgovaram s predsjednikom, sportskim direktorom i da se upoznam s trenerom Dambrauskasom. To smo već dugo planirali, moja želja je bila doći ovdje uoči završetka sezone. Čestitam Hajduku na jednoj jako dobroj sezoni koja može završiti na još bolji način. Put je pravi i to svakako treba pozdraviti’, donijela je klupska stranica splitskih Bijelih Bilićeve riječi, a u međuvremenu, došlo je do toga da se o bivšem hrvatskom izborniku nagađa kao o budućem treneru nedugo nakon što je Dambrauskas dobio otkaz.

Bilić se tu ipak ne vidi, barem za sada.