BILIĆ SE OGLASIO NAKON JEDNOG OD NAJTEŽIH PORAZA KARIJERE: ‘Ne možemo se ničime opravdati’

Slaven Bilić doživio je najteži poraz ove sezone u Premier ligi, njegov WBA kod kuće je 5:1 izgubio od Crystal Palacea.

Novi je to veliki udarac za bivšeg hrvatskog izbornika koji proživljava teške dane na Hawthornsu.

“Frustrirani smo. Igrali smo dobro do tih 1:1, bili i bolji u pojedinim trenucima. Ovo je težak poraz, ne možemo se ničime opravdati. Prestali smo vjerovati u nas nakon crvenog kartona koji nas je slomio”, rekao je Bilić.

Utakmicu je definitivno prelomio crveni karton Pereiri u prvom poluvremenu.

“Primili smo jeftin prvi pogodak, ali čim smo se vratili i zavladali igrom, dogodio nam se crveni karton. To je bio odlučujući, prijelomni trenutak dvoboja.”

“Po meni, nije to bio udarac Pereire, ali sudac je dao VAR-u za pravo. Nije to, kao što rekoh, bilo nešto pregrubo. Više je reakcija igrača suce uvjerila da je to za isključenje”, ističe trener WBA.