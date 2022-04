BILIĆ PROGOVORIO O LUKI MODRIĆU: ‘On je pravi vođa, gledao sam ga kako pokorava nogometni svijet’

Autor: Dnevno.hr/I.L

Slaven Bilić vrlo je vezan za karijeru Luke Modrića. Najboljeg hrvatskog igrača vodio je kao izbornik u21 reprezentacije, a kasnije kao izbornik A vrste Luka je kod njega postao glavni igrač. O svom iskustvu s Modrićem Bilić je pričao za Marcu.

“Prvo je bio u U-21, a onda je bio 2006. u početnih 11 na SP-u. Nakon samo nekoliko utakmica bio je kapetan, bio je sjajan vođa na terenu, jedinstven karakter. Gledao sam ga kako pokorava nogometni svijet. Lagao bih kada bih rekao da sam već tada znao da će osvojiti Zlatnu loptu, biti 10 godina u Realu, najbolji veznjak desetljeća, ili barem najkompletniji. Bilo je jasno da će biti jedan od najboljih nogometaša Hrvatske u povijesti.”

Bivši izbornik zatim je komentirao njegov put: ” Bila je 2004., Europsko prvenstvo u Portugalu. Luka je imao 19 godina. Tada vam dvije godine čine veliku razliku, imate li 19 ili 21. Igrao je u Inter Zaprešiću, malom klubu u Drugoj ligi, na posudbi iz Dinama. Išao sam ga gledati i odmah sam ga obožavao, imao je sjajnu tehniku i karakter.”

“Xavi i Iniesta nisu bolji od tebe”

“Pamtim 2006., prije SP-a, bio sam u Austriji jer smo igrali protiv njih, a rekao sam mu da iako je to veliki turnir za njega, mora vjerovati i imati pouzdanja u sebe. Rekao sam mu: Možda nisi bolji od Xavija ili Inieste, ali si u njihovoj ligi. Oni nisu bolji od tebe.” Sjećam se pogleda na njegovom licu, bio je uzbuđen i zahvalan. Svima je pokazao da je jednako dobar kao i oni.” ohrabio je tada mladog Luku.





Puno riječi hvale je imao za njegove partije u Realu: “reprezentaciji je apsolutni vođa. Gledam ga, posljednjih godina je on taj koji daje balans i čvrstoću momčadi. On diktira tempo svojom kvalitetom i karijerom. Za mene je on apsolutni lider Real Madrida. Treba se znati razumjeti i identificirati s klubom poput Reala, a on to čini perfektno .”