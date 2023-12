Bilić otvoreno: ‘Hajdukov naslov bio bi dobar za sve osim za Dinamo, a jedno me razočaralo’

Autor: Dnevno.hr/KIR

U velikom novogodišnjem intervjuu za Sportske novosti Slaven Bilić pričao je o raznim temama, Hajduku, raspletu hrvatskog prvenstva, ali i svojim trenerskim planovima i mogućem povratku u HNL.

Bivši trener Hajduka i bivši izbornik hrvatske reprezentacije danas je trener saudijskog Al-Fateha iz Al-Mubarraza. Na početku razgovora je Bilić otkrio kako je uopće došlo do suradnje s Al-Fatehom.

“Učinilo mi se dobrom prilikom. Tri su kriterija kako se tretiraju ponude. Jedan je snaga kluba, drugi su financije a treći život u okruženju. Ponuda iz Saudijske Arabije je u startu financijski isplativa, ali i ostala dva kriterija moraju proći onaj prag koji će te potaknuti da prihvatiš. Sve to sam dobio u Al Fatehu i eto…”, objašnjava Bilić.

Rasplet u HNL-u

O trenerskoj budućnosti i mogućem povratku u Hrvatsku Bilić kaže: “Ne razmišljam o tome! Dobro mi je, dobro nam je. Istina za volju, često se uhvatim u razmišljanju kako život ide svojim tijekovima i kako bih rado išao kući… Teško je naći balans, ali trudim se. Kako sebe ne vidim u HNL-u, a niti kao onog koji će još u vitalnom profesionalnom dobu sjediti kući i lješkariti, trenutno se držim one da živiš u sadašnjem trenutku i potpuno mu se posvećuješ.”

O borbi za naslov u HNL-u kaže: “Hajduk je lider HNL-a i s Dinamom će imati trku za naslov do samog kraja. Rijeka je zbilja dobra, ali rosteri Bijelih i Modrih su jači. Samo oni sami mogu izgubiti trku za naslov. Sada bi bilo važno dovesti nekog igrača koji će biti nadopuna i rasterećenje Livaji u napadu. Hajduk treba više “težine” u napadu, da ne ispada sve “daj loptu Livaji, pa što bude”.

Evo kako je komentirao smjenu na trenerskoj klupi Hajduka. Ivana Leku zamijenio Mislav Karoglan. “Manje me iznenadila, više me razočarala i to zato što nisam htio da se dogodi takav rasplet jer ukazuje na probleme. Zbilja mi je žao zbog Leke. No promjena se očito pokazala kao dobar potez kluba.”

O situaciji u Dinamu

Komentirao je i situaciju u Dinamu. Bilić kaže kako nema kluba na svijetu koji ne bi bio uzdrman odlascima ključnih igrača, što se prošlog ljeta dogodilo Modrima.









“Ljetos su izgubili tri vrhunska igrača kao što su Livaković, Šutalo, Ivanušec. Prije toga su ostali bez Oršića, Ademija. Onda im se ozlijedio Petković. Dinamo nije do sada nadomjestio te teške odlaske odgovarajućom kvalitetom”, objasnio je Bilić i na kraju zaključio što bi značio prekid šampionskog posta Hajduka dugog 18 godina:

“Bio bi fantastičan za Hajduk i navijače. No bez obzira na to što sam hajdukovac, mogu kazati da bi to bilo dobro za sve osim za Dinamo.”