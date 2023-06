Bilić na meti reprezentacije iz susjedstva: Dali otkaz izborniku i sad traže novog

Za Faruka Hadžibegića može se reći kako stvarno nije dugo trajao na klupi reprezentacije Bosne i Hercegovine, naime dobio je otkaz, nakon samo četiri utakmice za kormilom ‘Zmajeva’.

Faruku je presudio domaći poraz od Luksemburga, koji je naše susjede zacementirao pri dnu njihove skupine J, za plasman na Europsko prvenstvo u Njemačkoj.

BiH je tako na četvrtom mjestu skupine s tri boda, koje su ostvarili na početku kampanje protiv Islanda, da bi potom doživjeli poraze od Slovačke, koja je druga u skupini s 10 bodova i Portugala, koji je prvi u skupni J s 12 bodova, a ispred ‘Zmajeva’ je i Luksemburg sa sedam bodova.

Slamka spasa

“Jutros je obavljen razgovor između predsjednika NS BiH Vice Zeljkovića, direktora reprezentacije Zvjezdana Misimovića i Hadžibegića te je dogovoren sporazumni prekid suradnje s ovim stručnjakom”, napisali su u šturom priopćenju iz NS BiH.

Ipak za BiH postoji slamka spasa za Europsko prvenstvo u Njemačkoj, a to je Liga nacija, kroz koju će dvije najbolje reprezentacije iz svake od 10 kvalifikacijskih skupina pridružiti se domaćinu natjecanja, a plasman će izboriti i tri reprezentacije kroz doigravanje prema plasmanu u Ligi nacija.

BiH je bila pobjednik svoje skupine, te ima zajamčeno mjesto razigravanju za jedno mjesto na Euru iz B divizije Lige nacija.

The new coach of Bosnia-Herzegovina could be Slaven Bilić, according to Sport1.

NFSBIH has already opened negotiations with Bilić, and a meeting with him in Split is expected soon, according to Sport1. pic.twitter.com/Jiew9dX71m









— BiHFootball (@BiHFootball) June 23, 2023