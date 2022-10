BILIĆ DETEKTIRAO PROBLEM HAJDUKA: ‘Previše se opterećuju Dinamom’

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić prije tjedan dana zasjeo je na klupu bogatog engleskog kluba Watford, s kojim je uspješno startao u Championshipu te je ubilježio pobjedu visoku pobjedu na gostovanju kod Stokea.

Bolju premijeru na klupi novog kluba Slaven nije mogao niti sanjati, a u intervjuu koji je dao za Sportske novosti dotaknuo se mnogih tema što se tiče njegovog novog kluba, ali i Hajduka i Dinama.

“Bilo je sve odlično kod Stoke Cityja, onako kako si zamišljaš da ti krene nova priča po pitanju ukupnog dojma. Dobra igra, pobjeda, uvjerljivost, radost momčadi i navijača. Baš dobro. Ali, uvijek ide ono ‘ali’, zar ne, to je samo prvi korak od još 35, a možda i više, koji nas očekuju. Jako dobro znam što je Championship i zato nema ni malo euforije”, rekao je Bilić o startu na klupi Watforda.

Slaven Bilic has now managed as many league wins and clean sheets as Steve Bruce this season. He’s managed more Away wins. This was his 1st game. 🤬🤬🤬#WBA pic.twitter.com/09VGwSIaQQ

