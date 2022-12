‘BILI SMO U STRAHU DA NAM SE NE DOGODI NAJGORE’ Hrvatska prošla teške trenutke: ‘Siguran sam da će se otvoriti’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatska je ostvarila prvi cilj na Svjetskom prvenstvu u Katru, a nakon prolaska skupine, došlo je vrijeme za pogled prema idućoj prepreci. U ponedjeljak slijedi osmina finala protiv Japana, s najavom koju su na konferenciji za novinare danas imali Josip Juranović i Lovro Majer, uz puno opreza, ali i optimizma da Vatreni mogu otići korak dalje.

Što su Juranović i Majer govorili, približili smo ovdje, a u najavi susreta s Japanom, svoj pogled na situaciju imao je i Ivica Olić, nekadašnji napadački adut Vatrenih, danas član stručnog stožera koji vodi Zlatko Dalić.

Olić je u programu Nove TV približio kako vidi dosadašnji hrvatski učinak u Katru, spominjući da je bilo važno izbjeći rani oproštaj, pogotovo s obzirom na to da se još pamti sjajna serija u dolasku do finala i srebra na SP-u 2018. u Rusiji. Hrvatska je na novom SP-u bila u opasnoj grupi s Marokom, Belgijom i Kanadom, prošla je i opasne trenutke, a Olić se prisjetio kako se na sve gledalo uoči odlaska u Katar.





‘Njima je igrala samo pobjeda’

“Baš nam je to bio nekakav prvi cilj koji smo postavili sami sebi, s obzirom na to da smo nakon tog velikog uspjeha bili u strahu da nam se ne dogodi ono najgore, a to bi bilo da ispadnemo u grupi. Došlo je do treće utakmice koja je bila ‘biti ili ne biti’, osobito Belgiji kojoj nije igralo ništa osim pobjede”, rekao je Olić za Novu TV.

Hrvatska je svoj izazov uspjela proći u utakmici bez golova. Bilo je puno opasnih situacija pred golom, ponajprije nakon što je u drugom poluvremenu ušao i prijetio Romelu Lukaku, ali Vatreni idu dalje. Kako je približio Olić, sada će se gledati prema narednom izazovu, ide se korak po korak.

‘Ne možemo Japanu dati da vodi utakmicu’

Olić je opisao i kako vidi dolazeći izazov u osmini finala, u ponedjeljak u 16 sati protiv Japana. Dolazeći protivnici Vatrenih iznenadili su prvim mjestom u skupini sa Španjolskom, Njemačkom i Kostarikom, a nekadašnji reprezentativni napadač iz kuta gledanja stručnog stožera otkriva što bi Hrvatska trebala pokazati.

“Mi nismo Kostarika, mi smo u rangu Španjolske i Njemačke, reprezentacija iz vrha. S obzirom na našu kvalitetu, ne možemo dati protivniku da vodi utakmicu, diktira tempo. Sigurno ćemo igrati našu igru i imati posjed. Siguran sam da ćemo iskoristiti svoje šanse budemo imali, a to Nijemcima i Španjolcima nije uspjelo nakon što su vodili 1:0 protiv Japana”, kazao je Ivica Olić.