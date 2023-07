BiH odbijena u Hrvatskoj, traže drugo rješenje: Novi kandidat bio je i reprezentativac

Nedavna blamaža domaćim porazom od Luksemburga u kvalifikacijama za Euro 2024. u Njemačkoj dovela je do loma u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, s odlukom da s klupe odlazi iskusni trener, 65-godišnji Faruk Hadžibegić, a nasljednik se još traži.

Kao kandidat se prošlog mjeseca spominjao Slaven Bilić, međutim, bivši hrvatski izbornik ipak ide dalje u klupskim vodama, u saudijskom Al-Fatehu, a potom, pogled prema Hrvatskoj je u BiH otišao prema Rijeci, uz informaciju da je u igri za reprezentativnu klupu rođeni Mostarac Sergej Jakirović, nekad u dresu BiH.

Trenutno u pripremama za novu sezonu na klupi Rijeke, Jakirović je rekao da je usmjeren na svoj sadašnji posao i da ne kani otići s riječke Rujevice, a potom, u BiH su se okrenuli drugim opcijama od kojih je jedna sa zvučnim imenom.

Kao kandidat za preuzimanje izborničkog posla u BiH spominje se španjolski trener Albert Riera, koji je tijekom igračke karijere bio i u Liverpoolu, a igrao je i za svoju nacionalnu momčad, sa 16 nastupa i četiri gola u dresu Španjolske.

O Rieri kao kandidatu piše Sportsport.ba, spominjući da je riječ o 41-godišnjoj igračkoj legendi.

Albert Riera is a candidate to become the new BiH coach. Talks are ongoing.

The Spanish coach and former Liverpool player has managed Olimpija Ljubljana last season.

🇪🇸









— Bosniaco 🇧🇦⚜️ (@Bosnjakkk1) July 10, 2023