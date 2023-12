Bezosjećajni klub otjerao bivšeg reprezentativca: Majku tek pokopao, javili mu se s porukom

Bez puno takta njegovog donedavnog poslodavca, poznati nekadašnji rumunjski reprezentativac Adrian Mutu je ovih dana ostao bez trenerskog posla u azerbajdžanskom Neftčiju, klubu iz tamošnjeg glavnog grada Bakua. Danas 44-godišnjak, bivši rumunjski napadač dobio je otkaz tek što je pokopao preminulu majku, pogođen tugom zbog obiteljskog gubitka.

Klub za to nije previše mario. Rezultat je bio važniji.

“Ugovor našeg kluba i Adriana Mutua je sporazumno raskinut”, objavio je azerbajdžanski klub.

“Neftči zahvaljuje Adrianu Mutuu za suradnju i uloženi trud, a želi mu uspjeh u budućem poslu”, dodaje klub, a tu je i poruka suosjećanja dosadašnjem treneru zbog gubitka majke.

“Istovremeno, klub izražava najdublju sućut Adrianu Mutuu zbog majčine smrti”, piše u objavi Neftčija.

Prešli su potom na stvar, spominjući što se očekuje od momčadi.

“Neftči se trenutno bori za veliki rezultat u azerbajdžanskom prvenstvu i kupu, a poziva sve svoje navijače na podršku i na okupljanje oko momčadi”, zaključuje se u klupskoj objavi o rastanku s trenerom koji je tek ostao bez majke i bio na njezinom sprovodu.

Neftči je za Mutua bio druga klupska trenerska postaja izvan njegove Rumunjske. Ranije je radio s mladom momčadi Al Wahde u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a u svojoj zemlji pamti trenerske epizode u Targu Muresu, Voluntariju, Craiovi i Rapidu iz Bukurešta.

Bio je i glavni direktor Dinama iz Bukurešta te sportski direktor u Rumunjskom nogometnom savezu, a vodio je i U21 reprezentaciju svoje zemlje.

Adrian Mutu was sacked by Neftchi Baku minutes ago, while he was back in Romania to attend his mother’s funeral. Total class from Neftchi.

In the farewell message, they also expressed their condolences. pic.twitter.com/2xd9K0WP2d

— Emanuel Roşu (@Emishor) December 24, 2023