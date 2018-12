BEZOBRAZNO? Ni Messi ni Ronaldo nisu došli na dodjelu Zlatne lopte

Veličina sporta najbolje se pokazuje u porazu, odnosno koliko netko ostane velik čak i kada gubi. Čini se da su Linel Messi i Cristiano Ronaldno malo zaboravili na to nakon deset godina vladavine na dodjeli Zlatne lopte.

Naime, njihovu eru prekida Luka Modrić, koji bi trebao dobiti ovu prestižnu nagradu i tako zaokružiti svoju najplodniju godinu dosad. Portugalac i Argentinac nisu se pojavili na dodjeli, pa čak ni “reda radi”, kako bi iskazali poštovanje.

Inače, spomenuti dvojac nije se pojavio ni na dodjeli FIFA-ine nagrade The Best, zbog čega su ih mnogi kritizirali, ali i nadali se kako će se za to iskupiti u Parizu. Nažalost, ništa od toga…