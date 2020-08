BEZIDEJNI DINAMO S IGRAČEM MANJE SLOMIO ISTRU: Gol vrijedan tri boda zabili iz penala u 87. minuti!

Dinamo je u drugom kolu HNL-a teškom mukom na Aldo Drosini slomio otpor Istre i slavio s minimalnih 1:0.

Od prve minute Dinamo se nametnuo, a Puljani su čekali priliku iz kontre i iz jedne takve zamalo su šokirali aktualne prvake.

Gržan je pobjegao gostujućoj obrani, no Livaković mu to obranio. Nastavio je Dinamo dominirati, no djelovali su jako bezidejno. Novu priliku opet smo vidjeli pred njihovim golom. U 41. minuti Guzina je glavom pogodio vratnicu, a onda u nastavku akcije s tri metra promašio gol.

Dinamo je u 56. minuti ostao s igračem manje nakon što je neoprezni Kastrati dobio drugi žuti karton.

Iako s igračem manje Plavi su nastavili dominirati, a bunker domaćina probili su u 87. minuti kada je Petković izborio pa zabio penal za 1:0.

Bila je to jedna jalova predstava Dinama, no upisali su nova tri boda te se sada okreću Ligi prvaka gdje ih u srijedu čeka gostovanje u Cluju.