BEZ NJEGA HRVATSKA NE POSTOJI! S njim nema nikakvog straha, a jedna stvar jako ga pogađa!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Za igru hrvatske reprezentacije on je od presudne važnosti. Njegovo raspoloženje usmjerava događaje na terenu, znanje i moć što pritom pokazuje ostavlja vas razjapljenih čeljusti. Da, kad on igra na najvišoj razini nema obrane na svijetu koju ne može probiti. I čovjek je od najvećeg raspoloženja izbornika Zlatka Dalića.

Ne, nije riječ o Luki Modriću. Za kojeg znamo sve, znamo da je među najboljim igračima svijeta, uostalom bio je i osvajač Zlatne lopte. Govorimo o Ivanu Perišiću, igraču koji nije klasični napadač, ordinira po lijevom boku, nerijetko i po desnom, probitačan je i brz, prepreden i uporan. I najčešće čuvare dovodi do očaja.

I u utakmici protiv Cipra bio je čovjek odluke, asisitrao je za gol Kramarića koji je poništen zbog mikromilimetarskog zaleđa, pa je potom sam preuzeo stvari u svoje ruke. I u nadoknadi matirao sjajnog ciparskog vratara. Njegov učinak je bio golem. No, mi nogometni laici često gledamo nogomet na krivi način. Nogomet se gleda, ali i igra, tako da su bitni i igrči bez lopte, ne samo onaj s loptom.

Neprocjenjiv za Hrvatsku

Samo gledajte kretnje Perišića tijekom utakmice, koliko puta pomaže vlastitoj obrani, kako se lukavo otkriva i sakrije iza suparničkih braniča, čekajući pravu loptu s kojom će napraviti rusvaj u suparničkoj obrani. I krasni ga nešto što nedostaje nekim našim napadačima.

Da, nesebičan je, altruističan, podređen je momčadi do zadnjih granica.

Primjerice, na svjetskoj smotri u Rusiji bio je izvanredan, a da je bilo malo više nesebičnosti kod nekih naših igrača, poput Kovačića i Kramarića, on bi zacijelo bio i najbolji strijelac SP. Koliko puta mu samo nije dodana lopta kada bi samo podmetnuo nogu i poentirao, to nije bilo za vjerovati. I da su mu siugrači bili nesebičniji dočekao bi s najviše golova na Svjetskom prvenstvu i sam finale protiv Francuske. A tako prepun samopouzdanja možda bi bio i čovjek odluke u epilogu koji bi spriječio da Francuska bude svjetski prvak. Bila bi to Hrvatska.

No, pustimo maštu na stranu, ali Ivan Perišić je i u ovome momentu jedan od najboljih igrača svijeta. I bez njega Hrvatska reprezentacija je barem duplo slabija. Koliko god nam Modrić i u ovim poznim veteranskim godinama značio – Perišić je sada naš najbitniji čovjek.

Priča se da bi uskoro mogao iz Intera, Hajdukovi navijači sanjaju da dođe u Hajduk iz kojeg je otišao kao dijete. No, on igra tako kvalitetan nogomet da će se teško jedan naš klub moći nositi s ponudama europskih velikana. Za njime je ludio Mourinho koji je govorio da će dići kredit „samo da Ivana dovede u Manchester United”.

Njegov nogomet je poseban, i kvalitetom i pristupom i podređenošću vlastitoj momčadi. Još dodajmo i eleganciju koja ga krasi u njegovim bijegovima, te silovit udarac, ali i košarkaški skok, nije pretjerano zaključiti da je on jedan od najkompletnijih, ne samo najboljih, igrača na svijetu.

Ponekad je teško reći da rezultati jedne momčadi ovise samo o moći i raspolođenju jednog igrača. Svatko voli u momčadi imati više potencijalnih igrača odluke. Kod naše reprezentacije sada uistinu rezultati najviše ovise o jednom čovjeku, o Ivanu Perišiću. I ne treba od toga bježati. Perišić će s ovakvom sve boljom i boljom formom razigrati i ostale. On je naš adut koji vrijedi i odlaska na svjetsku smotru, ali i na toj smotri vrhunskog rezultata,









Samo neka ga zdravlje poslužil s ovakvim Ivanom nema straha. Kakvi Slovaci, Maltežani, Rusi. To Ivan rješava bez suvišnih zašto.

Samo jedno opet ne bismo htjeli doživjeti. Da mu se opet ne dodaje lopta kada je u sjajnoj pozicij za gol. Vidimo s tribina koliko ga to pogađa. I bez obzira što se osjeća zbog toga zacijelo nesretno nikad nije postao tako nesebičan. Veliki, veeliki igrač!