BELGIJSKI ČAROBNJAK VEĆ JE PROMIJENIO ADRESU! Ali, polako, nije ono što mislite… Detalji su tu!

Drugoplasirana momčad Bundeslige Borussia Dortmund u srijedu je potpisala petogodišnji ugovor s belgijskim reprezentativcem i mlađim bratom Edena Hazarda, Thorganom.

Thorgan Hazard, 26-godišnji veznjak, u Borussiju prelazi iz Borussia Moenchengladbacha, kamo je došao 2014.

Ovo je drugi veliki transfer za Dortmund, koji je u utorak objavio da dovodi Nicu Schulza.

“On ima iskustvo igranja u Bundesligi i može nam pomoći s brzinom i finišom”, rekao je sportski direktor Dortmunda Michael Zorc.

Mlađi brat Hazard ove je sezone zabio 13 golova u 35 utakmica u svim natjecanjima za Moenchengladbach koji je prvenstvo završio na petom mjestu.

