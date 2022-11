BELGIJCI U RASPADU PRED VATRENE: Ne izgledaju kao druga momčad svijeta, ali im se vraća sjajni napadač

Autor: Dnevno GIŠ

Belgija je možda igrački najveće razočaranje tijekom otvaranja Svjetskog prvenstva, momčad koja ima nominalno najboljeg veznog igrača svijeta Kevina De Bruyne, najboljeg golmana Courtoisa i još poneke igrače, malo je reći kako su podbacili u prve dvije utakmice.

Pobjeda protiv Kanade izvojevana je više na iskustvo i suca nego na igru, a slabosti Belgije najbolje je otkrio Maroko, koji ih je pošteno i bez zamjerki dobio 2:0.

Kako sada stvari stoje, ako Vatreni odigraju na vitoriju protiv Belgije i ako, vrlo vjerojatno, Maroko pobijedi Kanadu, Belgijci idu nazad u domovinu pive i čokolade.





O De Bruyne já tinha falado… E hoje a Bélgica tomou taca do Marrocos… Triste a situação dos belgas (KKKKKKKKKKKKK)… 😂👀🤪 #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/k58LQhRTEP — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 27, 2022

Raskol u reprezentaciji

Odnosi u reprezentaciji, naročito između dva gore navedena glavna igrača nikada nisu bili idilični, veže ih preljubnička afera, a nakon izjava De Bruynea kako su prestari, stvari su se još samo dodatno zakomplicirale.

Tako je bivši internacionalac Gilles De Bilde o De Bruyneu rekao:









“Pogledajte njegovu svađu s Tobyjem protiv Kanade pred kamerama. Ako pogledate fotografiju prije utakmice, kada se Lukaku obraća skupini suigrača, on je jedini koji nije u zagrljaju s ostalima. On je najbolji igrač u ovoj momčadi, ali frustrira ostale i frustriran je jer mu ne ide. To nije dobar znak.”

I Thibaut Courtois je bio kritičan prema suigračima u obrani, nakon reakcije kod 1:0 za Maroko:

“Ako lopta prođe kroz obranu na bližoj vratnici, to je smrtonosno za vratara i frustrirajuće. To je znak da se ne branimo kako treba. To nema nikakve veze s čovjekom na golu. Jedan od braniča mora tu loptu šutnuti, ne samo stajati i gledati. To se ne bi smjelo dogoditi dva puta, ali prvi je put srećom bilo zaleđe. Bio je to glup gol”, kritičan je vratar Reala.









Izbornik pozitivan

Izbornik Martinez pokušava malo razvedriti situaciju pred Hrvatsku:

“Znam što treba učiniti da vratim radost u momčad. Siguran sam, ako uspijemo svladati ovu prepreku, kako ćemo na ovom turniru vidjeti puni potencijal naše momčadi”, rekao je izbornik Belgije i dodao:

“Obiteljsko vrijeme koje su dobili nakon utakmice protiv Maroka može im pomoći da se opuste. Svatko je uspio povratiti malo energije zahvaljujući tome. Da, postoje tenzije u grupi. To je prirodno jer dugo vremena su zajedno. To je kao u obitelji. Ako nemate napetosti ili neslaganja u obitelji, to je zato što nemate emocija. Ovo je prvi put da se nalazimo u ovakvoj situaciji. Nikada nismo izgubili s dva gola razlike na Svjetskom prvenstvu. Znamo da se možemo izvući. Nadali smo se da ćemo se plasirati u osminu finala nakon druge utakmice, ali ovo je realnost. Još uvijek imamo priliku proći. Danas neki od vas misle da imamo samo 10 posto šanse za pobjedu protiv Hrvatske, ali ta će brojka rasti do utakmice, još je nekoliko dana pred nama. Osobno vjerujem u to 100 posto jer jako vjerujem u potencijal svog tima”, izjavio je Martinez, a dobra vijest za njih, a loša za nas, je povratak najboljeg napadača Romela Lukakua:

“Sretni smo što nam se vratio. Što više opcija imamo, to bolje. Ostala su još dva treninga, vidjet ćemo hoće li Romelu moći početi protiv Hrvatske. Nadamo se”, zaključio je izbornik Belgije.