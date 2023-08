BBB žestoko reagirali: ‘Navijači Dinama nisu ubojice, oni ne koriste noževe, a policija će se sad iživljavati’

Autor: Ivan Lukač

Ne postoji ispravna riječ s kojom bi se moglo opisati ono što se dogodilo Ateni. Jedan život izgubljen je u huliganskom divljanju na ulicama grčkog glavnog grada. Tragedija je zato preblaga riječ. Mladić je preminuo od uboda nožem Tko je kriv? Ne zna se i pitanje je hoće li se saznati, ali sramotno je ponašanje grčke javnosti koji su za sve okrivili navijače Dinama.

Netko tko ne poznaje navijačku subkulturu dobro zna da BBB ne koriste noževe. Noževe koriste huligani iz Grčke i Turske te na godišnjoj razini u tim država od posljedica tučnjava (i uboda ) pogine 20-tak navijača. Cijeli događaj šokirao je Dinamove navijače, ali i cijelu Hrvatsku što je tema broj jedan u državi.

“Velika je tuga da se takvo nešto dogodi radi nogometa. Mediji će sad svašta pisat, ali jedno ke sigurno. Navijači Dinama nisu ubojice. Ludi, blesavi, divljaci ovakvi onakvi kako god kome paše, ali ubojice nisu. Nikad, ali nikad se ne koriste noževi. To je netko od gate13 izvuko ili je navijač AEK-a slučajno svoga. To se mora znat!” govore nam navijači prvaka Hrvatske.





Propust policije, imali su dojavu

Od svog osnutka 1986. Boysi su se u ultras krugovima etablirali kao izrazito jaka skupina na ulici. Uigranost i gotovo vojnička strategija u samim tučnjavama činila ih je jednom od najjačih grupa Europe. U svemu tome krasilo ih je što su držali navijačkog kodeska, a to je bez upotrebe noževa. Ako je stvarno netko od BBB povukao nož prvi onda je bacio veliku ljagu na cijelu povijest grupe. Ono što je puno realnije i o čemu sve više pišu stranice specijalizirane za huliganizam je to da je netko od članova Gate13 (navijači PAO koji su se tukli na strani BBB) izvukao nož…

“Meni je genijalno kako ovi Grci krive Dinamo. Kako je Dinamo kriv na koju foru je klub tu kriv za nešto? Prvo kriva je UEFA. Na isti dan stavit dvije opasne utakmice u isti grad mogu samo budale. Najviše od svega kriva je policija. Ušlo ti je 200 stranih državljana kojima je ulaz zabranjen zbog gostovanja i oni ti mrtvo hladno uđu” izjavio je jedan Dinamovac za Dnevno, a koji je želio ostati anoniman.

“Tučnjave navijača su normalne, ali tučnjave golim šakama tko god nosi oružje kao što je nož je ne znam ne mogu to riječima opisat. Životinja da budem blag.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

Prema pisanju ondašnjih medija privedeno je oko 90 navijača iz Hrvatske. Određeni izvori govore nam kako se jedan dio njih i sam predao, a mnogi Dinamovci strahuju za one koji su pritvoreni u Grčkoj: “Policija će sad izigravat silu u zatvoru na njima jer su svjesni kakav su propust napravili. Živi užas, ne znam kaj još da ti kažem, neponovilo se.”









AEK-ovo ponašanje je sramotno. Dinamo nije mogao znati da će do ovoga doći, ali krive njih skupa s policijom. Policija je zapravo isključivi krivac. Naravno, osim samih navijača koji su došli u zemlju s namjerom da se potuku što je na kraju i dovelo do ovakve tragedije. Policija je znala sve.

BBB su spavali u kućama članova Gate13 kao i u prostorijama fan shopa. U državu je ušlo 200 ljudi iako im je ulaz bio strogo zabranjen. Pušteni su, a znali su i navijači AEK-a da BBB dolaze jer nisu bez razloga bili kod stadiona. Znala je to i policija i pitanje je zašto ih nisu potjerali i bar na neki način pokušali spriječiti tragediju. Jer znalo se i sami Grci su prijetili Zagrepčanima da ako dođu dole da će ih ubiti.

Da je grčka policija znala da BBB dolazi u Grčku potvrdio je i naš MUP: Hrvatska policija je 4. kolovoza 2023. godine sve prikupljene sigurnosno-interesantne informacije o navijačima koji bi se mogli uputiti u Grčku, putem međunarodnih kanala Europola i Interpola, dostavila grčkoj policiji, ali i policijama ostalih država koje se nalaze na ruti proputovanja (Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji i Kosovu).

Koliki je zapravo propust policije najbolje govori to da je sedam najviših dužnosnika policije smijenjeno s pozicije. Čini se kao da je određenim ljudima bilo u interesu da do ove same tučnjave i dođe jer svi dokazi za sada upućuju da se moglo izbjeći.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Správce3 (@hooligans_cz)

Sve što se dogodilo je za svaku osudu i ovo ne spada u nogomet. Ovo je ljaga i sramota na grad, klub i državu. Međutim, sve ovo moglo se zaustaviti. Tuče su se i prije događale, ali šakama, ne noževima i koktelima kao što su koristili grčki navijači. Jedan život je izgubljen, jedna majka ostala je bez sina radi nogometa.

Ovo nije ultras kultura, ovo je čin divljaštva i pokušaj ubojstva jer ići na nekog s nožem ideš s ciljem da ga ubiješ. Nema veze s nogometom i ljubavi prema klubu nego čistim iživljavanjem i poremaćajem u glavi.