BBB I TORCIDA ZAPALILI MAKSIMIR: Gorjelo je nebo iznad Zagreba, policija na kraju bez puno posla

Jučerašnji Superkup koji je odnio Dinamo boljim izvođenjem jedanaesteraca uveo nas je u novu sezonu HNL-a, u kojoj se imamo pravo nadati novoj borbi za naslov više klubova i zanimljivom i neizvjesnom prvenstvu.

Iako je cijela Hrvatska strepila od derbija, naročito zbog ružnih scena na autoputu Zagreb-Split na kraju prošle sezone, navijači nisu ovaj put radili probleme te je tek mali dio njih lišen slobode u jučerašnjem danu.

Tako je MUP naveo kako je jučer privedeno sedam navijača dinama, trojica zbog pirotehnike i četvorica zbog droge, dok je s druge strane privedeno deset navijača Hajduka zbog zlouporabe droga, alkohola, pirotehnike i pokušaja nedozvoljenog ulaska na stadion.

Po povratku Torcide u Split MUP nije imao nikakvih postupanja niti na autocestama niti u Bilom vlaku, pa stvarno svi možemo biti zadovoljni jučerašnjim spektaklom.

Maksimir je gorio

Iako je nekolicina navijača bila privedena zbog pirotehnike na Maksimiru BBB i Torcida napravili su pravu feštu od pirotehnike, ali ovaj put nije bilo zapaljenih transparenata, a jedini koji je malo iskakao iz cijele atmosfere je onaj Boysa kojim su Torcidi poručili, ‘Ako smo ovo napravili sebi, što ćemo tek vama’.

Supercup Dinamo Zagren vs Hajduk Split today

BBB with their main banner they burned accidentally on last derby and message to Torcida:

"If we did this to ourselves, imagine what we gonna do to you?!" pic.twitter.com/1Ug0zRE2BK

— Ultras Mentality (@UltrasMentalit2) July 9, 2022