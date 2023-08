(FOTO) BBB dostojanstveno pratio minutu šutnje u Zagrebu: Pogledajte i jednu posebnu poruku

Autor: Ivor Krapac

Počela je prva utakmica Dinama i AEK-a koji se u Zagrebu susreću u trećem pretkolu Lige prvaka, a uvod je bio s tužnim prisjećanjem na ubijenog navijača atenskog kluba, 29-godišnjeg Michalisa Katsourisa, koji je smrtno stradao nakon što su izbili neredi prošlog tjedna u glavnom grčkom gradu.

Igrači su se okupili oko centra, trajala je minuta šutnje, a ona je provedena s dostojanstvenom reakcijom s tribina, uključujući i Bad Blue Boyse na Sjeveru stadiona u Maksimiru.

U medijima u Grčkoj su se plašili kako će proći minuta šutnje nakon što ju je UEFA prihvatila na molbu AEK-a. O tom strahovanju Grka smo pisali, no pokazalo se da nije bilo opravdano.





Poruka za uhićene u Grčkoj

Bad Blue Boysi su na Sjeveru imali i jednu posebnu poruku na transparentu, upućenu svojim navijačkim kolegama s tribina Maksimira koji su uhićeni nakon prošlotjednih nereda u Ateni.

“Sjever uz odsutne” – pisalo je na transparentu.

Uvod u utakmicu bio je prilično ‘naelektriziran’, ali nije bilo iskakanja s bilo kakvim incidentom, što je vrijedilo i za slušanje minute šutnje za ubijenog navijača AEK-a.

Gostima većini zvižduci, Vidi pljesak

Nakon što se gostujuća momčad pojavila na travnjaku Maksimira prije početka utakmice, većinu su dočekali zvižduci, ali jedan igrač, veliki Vatreni Domagoj Vida, dobio je pljesak.

To se moglo i očekivati s obzirom na sve što je Vida dao hrvatskoj reprezentaciji, kao dio momčadi s puta do srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji i do bronce lani na SP-u u Katru.

Pamti se i razdoblje u dresu Dinama, od 2011. do '13., topao doček za danas 34-godišnjeg hrvatskog reprezentativnog stopera zbog svega toga nije iznenadio.









Za druge u momčadi AEK-a je reakcija bila puno oštrija…