Bayernova zvijezda se otvorila o napadu Bjelice, spominje se i otkaz: ‘Pred klubom je teška odluka’

Fizički nasrtaj Nenada Bjelice na Bayernovog igrača Leroya Sanea glavna je tema u njemačkim sportskim medijima. Hrvatski stručnjak, bivši trener Dinama i Osijeka nije dočekao kraj na klupi Uniona jer mu je glavni sudac Frank Willenborg u 74. minuti pokazao izravni crveni karton.

U tim trenucima došlo je do naguravanja uz aut-liniju, a Bjelica je Sanea zahvatio rukom u glavu. Čini se da Bjelica nije odmah želio dati loptu Saneu u ruku, ovaj je blago odgurnuo Hrvata, na što ga je ovaj zahvatio po licu. Nakon toga je Sane krenuo prema Bjelici, a ovaj ga je opet odgurnuo, nakon čega su ih rastavili.

Svoju verziju priče za Sport Bild je dao Sane: “Samo sam želio vratiti brzo loptu i započeti sljedeći napad i tada je postalo malo divlje i primio me za lice.”

Nenad Bjelica: “He (Sané) pushed me in my zone and then I reacted. But that’s unacceptable, what I did was intolerable. I understand the red card. I was still angry about the penalty scene.” [@SkySportDE via @vcatalina96] pic.twitter.com/tCUkgXle2r

