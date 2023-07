Bayern zainteresiran za mladog Hrvata: Smiješi mu se transfer karijere

Jedan od igrača koji u perspektivi kuca na vrata najjače hrvatske reprezentacije, nakon što je do sada bio u akciji u mlađim reprezentativnim dobnim kategorijama, povezuje se sa zvučnim transferom u kojem je za njega interes pokazao veliki Bayern.

Klub iz Muenchena na svojem popisu želja ima 23-godišnjeg golmana Dominika Kotarskog, sada u PAOK-u iz Soluna, u kojem je od ljeta prošle godine nakon dolaska iz Gorice.

Informaciju o Bayernu i Kotarskom objavio je Florian Plettenberg, novinar Sky Sporta, koji je dobro upućen u zbivanja u velikom klubu iz Muenchena.

Kako je Plettenberg otkrio na Twitteru, dio klupskog vodstva u Bayernu ima visoko mišljenje o 23-godišnjem hrvatskom golmanu, a rasprave o tome hoće li klub iz Muenchena krenuti po njega još traju.

Za Bayern nije jedina opcija, kako je dodao Plettenberg. Od potencijalnih novih za gol velikog kluba iz Muenchena, poznati novinar spomenuo je 22-godišnjeg Gruzijca Giorgija Mamardašvilija, sada u Valenciji.

Excl. Dominik #Kotarski: The 23 y/o from PAOK Saloniki is a new player on the list of FC Bayern!

➡️ Some bosses have a very high opinion about him

➡️ Internal discussions ongoing

➡️ One of many new goalkeeper options next to Mamardashvili.

Still no final decision about… pic.twitter.com/HkCQfYcML5

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 17, 2023